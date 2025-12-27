TikTok瘋傳「搭機神睡姿」！醫示警1事：恐危及性命

專家警告，長途飛行時如果把雙腿放在座位上，有血栓風險。示意圖／翻攝自Pixabay

小心！近日TikTok平台瘋傳一個影片，就是飛機上乘客在睡覺時，會將腳蜷曲在座位上，並且用安全帶固定後睡覺。醫學專家出面警告，這種姿勢在長途飛行中，可能會帶來嚴重的健康問題、增加血栓風險。

據《Fox News》報導，近日在TikTok平台瘋傳一種影片，就是乘客在搭乘飛機時，會將腳蜷縮在座位上，並且利用安全帶綁住腳，用這種方式睡覺。但這個姿勢，卻引發了網友討論，一派網友質疑這種姿勢是否真的舒服，另一派則認為這個姿勢會有隱藏的安全隱患。網友透露，當他們在飛機上嘗試這種姿勢時，有空服員出面阻止。另外也有人說，這個姿勢一開始很舒服，但雙腿很快就會發麻。

對此，醫學專家警告，這種姿勢可能會在長途飛行帶來嚴重的健康風險，在遇到亂流時可能會導致身體骨折。比佛利山莊精神科醫生利伯曼（Carole Lieberman）表示，這個姿勢會增加靜脈栓塞的風險，「因為它使腿部保持緊密壓縮的狀態」，而一旦血栓流入肺部，形成肺栓塞可能會危及性命。他指出長途飛行會增加血栓風險，建議可以穿壓力襪、定期活動腿部，來促進血液循環。

另外，佛州的禮儀專家、前空服員懷特摩爾（Jacqueline Whitmore）指出，把腳放在飛機的座位上，通常被認為是不禮貌的行為。從禮儀層面來說，如果想要睡覺想要採取這個姿勢，建議可以脫下鞋子，再用外套或毯子蓋住雙腳。但他補充說，只有在周圍沒有乘客時才建議這麼做。



