TikTok相對小紅書配合 卓榮泰：只回應不改善也不能容忍

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對中國社群App「小紅書」祭出網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。對此，行政院長卓榮泰說明，小紅書完全不理會政府任何要求，儘管TikTok雖對政府的要求會有所回應，但若只是回應卻不改善，「我們也不能容忍。」

卓榮泰今（5日）接受廣播節目《寶島全世界》專訪，主持人鄭弘儀提及為何不禁抖音？卓榮泰說明，Meta、LINE、Google、Threads均已被納管，落地就能找到負責人與負責公司，一旦有出現詐騙不實的廣告，政府就能要求業者在指定時間內下架，未下架的話就可以處罰，諸如Meta就被罰了好幾百萬元。

卓榮泰提及，至於有衣些落地的平台如蝦皮、拼多多等，因礙於法令、有中國資金問題，就會繞道第三國或透過其他公司落地，一旦合法後也是接受政府管理。至於如小紅書、TikTok等根本不來落地的，但政府與TikTok要求下架等行為比較配合，後續也有相關法律程序的保障要突破。

至於小紅書部分則是完全不理會政府對它的任何要求，目前因小紅書產生的詐騙金額已破2億元，且有很多親子團體非常在意小紅書上的不當內容，其恐妨礙青少年身心成長，但小紅書都不配合處理。卓榮泰透露，雖TikTok對政府的要求有回應，若持續不改善，那政府也不能容忍，會請數發部持續注意。

為何是禁止1年？卓榮泰聲稱，這表示我們仍是一個言論自由的社會，對這些傷害青少年或不實廣告的，因不能直接處罰當事人，只能阻斷，要視國人的瀏覽習慣能否改變，降低它的影響力。鄭弘儀追問，若小紅書繼續不理呢？卓回應，應該有更好的科技方式來處理，「可能就直接斷掉也不一定」，要看小紅書能否在這1年當中，給出更好的法律或技術上的承諾。

