TikTok簽協議出售美國業務！「新投資團隊」將接手 交易獲川普支持

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

全球知名短影音平台TikTok執行長周受資18日時向員工發出備忘錄，表示公司已正式簽署具法律約束力的協議，將TikTok的美國業務出售給一個由美國投資人主導的新團隊，交易預計明年於1月22日完成，據悉這項交易也獲得美國總統川普（Donald Trump）支持。

全球知名短影音平台TikTok將出售美國業務。（示意圖／美聯社）

據《CNN》、《路透社》、《彭博》等外媒報導，美國去年通過一項美國法律，該法律要求TikTok美國版須自中國母公司字節跳動（ByteDance）剝離，否則將面臨禁用，而川普政府雖然多次延後執法時間，不過也積極推動由美方接手的交易方案。

而根據協議內容，新合資企業的投資人結構中，50%為該合資企業持有，其中甲骨文、銀湖資本以及總部位於阿布達比的MGX將合計持有新實體45%的股份，30.1%將由字節跳動部分現有投資人的關聯企業持有，字節跳動則保留19.9%。

周受資也在備忘錄中向員工表示，「這將讓超過1億7千萬名美國使用者，繼續作為全球社群的一員，探索無限的可能性。」並指出交易完成後「這家以現有TikTok美國數據安全（USDS）組織為基礎建立的美國合資企業將作為獨立實體運營，並擁有美國數據保護、算法安全、內容審核和軟件保障的管理權」且「TikTok全球的美國實體將負責管理全球產品的互通性，以及部分商業活動，包括電子商務、廣告與行銷。」

