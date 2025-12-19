TikTok簽協議！美國業務出售美合資企業 抖音母公司字結跳動持股2成

根據外媒報導，抖音母企業字節跳動已經和美方達成協議，決定將TikTok美國業務賣給美國合資企業，這項交易案預計明年1月22日之前完成，正式為TikTok在美「不賣就禁」的風波畫下句點。

TikTok內部備忘錄顯示，甲骨文、MGX以及銀湖科技將成立合資企業收購TikTok在美業務，未來將負責保護美國數據、演算法安全、內容審核以及軟體保障，三家公司將持有合資企業4成5的股權，而字節跳動只保留約2成的股權，其餘由字節跳動現有投資人及其他投資人持有。

美國總統川普（Donald Trump）今年9月就已簽署行政命令，表示TikTok將由美國企業買下並主導營運，且已獲得中國國家主席習近平同意，而依據協議除了股權分配，董事會將完全由美國主導，佔7席之中的6席，字節跳動佔1席，且被排除在公司安全委員會之外。

