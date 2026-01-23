TikTok美國交易完成！母公司字節跳動持股「降至近20%」

中美兩國就TikTok美國業務交易達成最終協議，根據美媒披露，由甲骨文等組成的財團收購，至於TikTok母公司、北京字節跳動，持股降至近20%。

知名影音平台TikTok。（圖／路透社）

據美媒《Politico》引述TikTok聲明，新成立的美國合資公司投資方包括美國私募基金銀湖資本（Silver Lake）、阿布達比人工智慧公司MGX，以及科技巨擘甲骨文（Oracle），三方各持有15%股權。至於TikTok母公司、北京字節跳動（ByteDance）則保留接近20%的股份。戴爾科技董事長兼執行長戴爾（Michael Dell）所屬的 戴爾家族辦公室（Dell Family Office） 也參與投資。

報導指出，美國國會於2024年4月通過立法，要求TikTok必須在2025年1月19日前出售給美國買家，否則將在美國遭到封禁，理由是該應用程式與中國大陸的關聯構成國安風險。不過，美國總統川普（Donald Trump）在過去1年中，5度延後禁令生效時間，為交易談判爭取空間，並於去年9月簽署行政命令，批准此項協議，要求相關方於本週五前完成法律程序。

