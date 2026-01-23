TikTok美國數據安全公司成立 字節跳動是最大股東

（中央社記者張淑伶上海23日電）TikTok美國數據安全合資有限責任公司今天正式成立，這家合資企業的董事會成員以美國籍成員占多數。字節跳動保留19.9%的股份，是最大單一股東。

界面新聞報導，根據公告，TikTok美國數據安全合資有限責任公司將由普瑞塞（Adam Presser）擔任執行長，法瑞爾（Will Farrell）擔任安全長。

該合資企業將作為獨立實體運營，由包括周受資在內的7名成員組成的董事會管理，其中美國籍成員佔多數。

TikTok美國數據安全合資公司中，甲骨文、銀湖資本、MGX各持股15%，其他還有多家企業，其中，字節跳動保留19.9%的股份，仍為合資公司最大單一股東。

TikTok是美國民眾最常使用的社群媒體之一。美國一項聯邦法律曾以國家安全為由，要求其中國母公司字節跳動出售TikTok美國業務，否則將在美國面臨禁令。美國總統川普2025年1月上任後，多次延長TikTok「不賣就禁」寬限期。去年9月，川普以行政命令讓TikTok得以繼續在美經營，但其在美業務由新成立的合資企業負責。

中國商務部新聞發言人何詠前先前在回答關於TikTok將在美成立合資公司的有關提問時說，中國政府希望企業達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。

去年12月18日，TikTok執行長周受資發出內部信稱，字節跳動、TikTok已與3家投資者簽署協議，並將成立新的TikTok美國合資公司，由其負責美國的數據保護、算法安全、內容審核和軟體保障。由字節跳動全資控股的、TikTok在美國的其他實體，將繼續負責電商、廣告、市場運營等商業活動。（編輯：陳鎧妤）1150123