TikTok美國新公司成立 原班底任CEO、字節跳動仍是最大單一股東

中國短影音平台TikTok（抖音海外版）22日宣布，TikTok在美業務剝離北京字節跳動的交易已完成，並獲得美國與中國政府批准。TikTok在美成立的新合資公司最大單一股東仍是字節跳動，執行長也由原TikTok高層出任。

《華爾街日報》、路透社報導，TikTok公司22日宣布，已成立TikTok 美國數據安全合資有限責任公司（TikTok USDS Joint Venture LLC）。TikTok營運長普瑞塞（Adam Presser）將出任執行長，TikTok執行長周受資（Shou Chew）則是董事會成員。

TikTok也表示，在美國的用戶已達2億，較先前估計的1.7億成長許多。

聲明稱，TikTok美國用戶的資料管理與演算法訓練由雲端運算巨頭甲骨文（Oracle）監督。甲骨文原已負責保護TikTok在美國境內的資料，且與川普政府關係密切。

這項協議是為遵守美國國會2024年初制定的法律。該法原訂TikTok須在2025年1月19日前剝離北京母公司，否則須在美停運，但川普1月20日就職後，多次簽署行政命令延後該法實施。

由川普政府牽線成立的TikTok美國新公司，由甲骨文、銀湖資產（Silver Lake）及阿拉伯聯合大公國AI投資公司MGX各自持股15%；TikTok原投資人持股約30%。

雖然部分國會議員與國安強硬派人士表示擔憂，北京字節跳動仍握有TikTok美國新公司近19.9%股權，是最大單一股東。

其他受矚目的投資人還包括美國副總統范斯（JD Vance）曾任職的創投公司「革命」（Revolution），以及戴爾電腦董事長麥可戴爾（Michael Dell）的家族投資公司。

這些投資人將支付數十億美元的協議牽成費用給美國政府。川普先前曾表示，這是「非常可觀的附加費用」。

周受資在內部信件宣稱，美國新公司是「由美國投資人持有多數股權的合資企業，將在保護國家安全的明確框架下營運，透過完善的資料防護、演算法安全、內容管理以及軟體保障措施，保護美國用戶。」

川普22日稍早在他的社群平台Truth Social發文，宣揚自己在TikTok人氣頗高，獲得的互動比在Meta旗下的Instagram更多。

