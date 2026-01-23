TikTok美國業務完成交易！陸外交部：中方立場「一貫明確」

TikTok美國業務交易傳出達成最終協議，由甲骨文等組成的財團收購，TikTok母公司北京字節跳動，持股降至近20%，對此大陸外交部今表示，「中方在TikTok的問題上立場是一貫明確的。」

《環球網》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，外交部發言人郭嘉昆回應媒體詢問，對TikTok完成交易一事，中方有何評論，做出上述表示。郭嘉昆指出，「你提到的問題建議向中方的主管部門詢問。中方在TikTok的問題上立場是一貫明確的。」

根據美媒《Politico》引述TikTok聲明，新成立的美國合資公司投資方包括美國私募基金銀湖資本（Silver Lake）、阿布達比人工智慧公司MGX，以及科技巨擘甲骨文（Oracle），三方各持有15%股權。

至於TikTok母公司、北京字節跳動（ByteDance）則保留接近20%的股份。戴爾科技董事長兼執行長戴爾（Michael Dell）所屬的 戴爾家族辦公室（Dell Family Office） 也參與投資。

報導指出，該合資公司將負責TikTok美國的數據保護、算法安全、內容審核及軟體保障。消息傳出後，美國總統川普（Donald Trump）在社交平台上對此表示歡迎，並感謝中方批准該協議。

