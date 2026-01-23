TikTok美國業務易主 美「中」6年拉鋸落幕

記者施欣妤／綜合報導

美國短影音平臺TikTok（抖音國際版）22日發布聲明，將由新成立的「TikTok美國數據安全合資公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC），負責TikTok在美國境內營運，包含資料保護、演算法安全、內容審核及軟體安全等，確保符合法規，也正式結束這場延續多年的美「中」爭端。

「TikTok美國數據安全合資公司」22日宣布正式成立，接手TikTok在美業務。聲明稿強調，其使命是透過全面性資料隱私與網路安全措施，確保美國用戶資料安全，並透過信任和安全政策、資料審核機制等，維護美國社群平臺內容生態，同時發布透明報告與第3方認證，確保持續性問責機制。

根據TikTok原母公司「字節跳動」簽署的協議內容，其保留TikTok 19.9%股份，而由美國「甲骨文」（ORCL-US）、「銀湖資本」與總部位於阿布達比的投資公司MGX合組的「TikTok美國數據安全合資公司」，則持股超過80%。

美國版TikTok爭議持續長達6年，從2019年開始，包含美國軍方、國會議員、川普第一任期與前任總統拜登政府，都曾試圖封鎖或限制TikTok在美國營運，以確保美國用戶資料不會落入中共手中，而這場爭議隨後也蔓延成美「中」在科技產業角力。

TikTok美國合資公司成立，正式接手在美業務。（達志影像／美聯社資料照片）