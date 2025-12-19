TikTok美國業務正式分拆！甲骨文等3巨頭合計持有50%股權，演算法將以美國用戶資料重訓

重點一： TikTok美國業務將納入新合資公司「TikTok USDS Joint Venture LLC」，預計1月22日完成交易。

重點二：新合資公司由Oracle（甲骨文）、Silver Lake（銀湖資本）、MGX三方管理，美籍董事占多數、由美國投資人控股。

重點三：Oracle擔任可信安全夥伴，美國資料中心存放敏感資料；演算法以美國用戶資料重訓。

面對美國最高法院維持的《國安法》要求，TikTok（抖音海外版）正式把美國業務納入新合資公司「TikTok USDS Joint Venture LLC」。CEO 周受資（Shou Zi Chew）通知員工，已與Oracle（甲骨文）、Silver Lake（銀湖資本）與MGX簽妥管理協議，交易完成日期訂在1月22日。

新架構強調由美國投資人握有多數、七席董事以美籍為主，並把資料安全、演算法與內容審核等關鍵職能納入美國端控管，以滿足美方對國安與資料主權的期待。

治理與股權：多數美國、七席美籍董事

據《CNBC》報導，周受資在公司內部備忘錄指出，新合資將由美國投資人掌握多數，董事會共有七席且美籍占多數。股權分配則是：Oracle、Silver Lake、MGX等「新投資人聯盟」合計持有50%（三巨頭各15%）；ByteDance（字節跳動）保留近20%；另有逾30%由ByteDance的既有投資人關聯企業持有。

這樣的配置，基本上把治理權移到美國資本與美籍董事手中，同時兼顧原股東的經濟權益。新實體的職責不只是保護美國用戶資料，還包含演算法安全、內容審核與Software Assurance（軟體保證），把平台關鍵技術與管控環節落地至美國端。

Oracle主導稽核，演算法將重新訓練

在資安與合規方面，Oracle受託擔任可信安全夥伴（Trusted Security Partner），負責依「商定的國安條款」進行稽核與驗證；敏感的美國用戶資料將儲存在Oracle位於美國本土的雲端資料中心。

周受資並表示，TikTok的核心內容推薦演算法會「以美國用戶資料重新訓練」，目的在確保內容供給不受外部操控。同時，TikTok的全球美國以外實體，仍會處理產品互通性與商務活動，包括電商、廣告與行銷，以維持國際營運連貫。

消息公布後，Oracle盤後股價一度上漲，市場解讀其成為TikTok美國側資安中樞的角色，具備增量想像空間。

這次重組的背景，是ByteDance（字節跳動）被美國法律要求分拆TikTok美國業務；相關規範今年1月已獲美國最高法院維持。9月時，美國總統川普簽署行政命令，讓司法部針對國安法「暫緩120天執法」，提供交易完成的時間窗至1月23日。周受資稱合資期限為為1月22日，與時程相符。

