TikTok美國業務順利易主 川普感謝中國同意

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美中長達6年的TikTok拔河戰有了結果，TikTok中國母公司字節跳動簽妥協議，未來旗下美國業務將由美國新團隊主導。美國總統川普今天發文，感謝中國國家主席習近平批准。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「我很高興能協助拯救TikTok！」，「我還要感謝中國國家主席習近平與我們合作，最終批准這項交易。」

TikTok今天宣布成立一家由美方投資人控股的合資企業營運其美國業務，從而避免因其中國母公司所面臨的監管禁令。

川普在貼文中表示，TikTok未來將由「一群偉大的美國愛國者與投資人接手，他們是全球規模最大的投資群體之一」，同時強調TikTok「將成為一個重要的發聲平台」。

TikTok在美業務的新架構是為回應美國前任總統拜登（Joe Biden）時期通過的一項法律，這項法律迫使字節跳動出售TikTok在美國的業務。（編譯：屈享平）1150123