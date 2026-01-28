TikTok美國用戶刪除量暴增 「三大替代社群」趁勢爆紅

〔記者邱巧貞／台北報導〕在TikTok宣布成立全新的美國合資企業後，用戶反彈情緒迅速升高。根據市場調研機構Sensor Tower的數據，TikTok在美國市場的每日平均卸載量，於短短五天內暴增近150%，顯示用戶對平台動向的疑慮正快速發酵。

外媒指出，此次反彈的一大導火線，疑似來自合資企業成立後同步更新的隱私政策，儘管相關條款中涉及敏感數據蒐集的內容，早在2024年8月版本即已存在；除了隱私疑慮，平台穩定性也成為創作者與用戶不滿的關鍵因素，多名創作者反映，近期在上傳影片時頻繁遇到技術問題，迫使部分內容轉向Instagram與YouTube發布。

隨著TikTok切換至全新的美國化版本，但用戶的疑慮也持續擴大，並進一步延伸為「審查制度」的指控。部分用戶指出，近期搜尋「ICE」或「Minneapolis」時，搜尋結果異常稀少，與近期ICE槍擊事件相關的影片觸及率也被認為偏低，外界質疑是否存在內容被刻意限縮的情形。

對此，TikTok表示，發生的系統不穩定狀況，主要是由於美國某數據中心停電所致，並否認涉及任何內容審查或演算法調整。整體而言，TikTok的活躍用戶數仍大致維持穩定，不過，系統故障加上對平台治理方向的疑慮，仍促使不少用戶轉向其他應用程式，像是UpScrolled等新興平台，在過去一週內下載量暴增超過十倍，顯示部分用戶正嘗試尋找替代選項。外媒指出近期下載量明顯成長的替代平台包括以下三家。

UpScrolled：總部位於澳洲的初創公司，設計初衷是挑戰現有的主流平台，強調無廣告、無演算法操縱的社交體驗，介面結合了圖片網格與文字串流，在TikTok美國業務變動後，流量暴增一度導致伺服器癱瘓。

Skylight：功能與TikTok類似，支援直立式短影片、喜歡、留言、分享、個人頁面等互動功能，也有內建影片編輯器。

Yope：定位為視覺通訊App，並非直接短影音平台，最初因應澳洲青少年社群媒體限制政策崛起，近期也開始吸引美國用戶關注，用戶可以在私密群組中分享照片並互動，強調與親友「私密日常分享」的社交體驗。

