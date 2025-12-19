TikTok與美企簽署協議 明年由新合資公司營運
（德國之聲中文網）根據TikTok執行長周受資週四（12月18日）向員工發布的內部備忘錄，TikTok與中國母公司字節跳動（ByteDance）同意成立新的合資企業接手TikTok的美國業務，投資方包含美國企業甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖（Silver Lake）及阿布達比AI投資機構MGX，交易預計明年1月22日完成。
根據備忘錄，明年協議到位後，新的合資公司將作為獨立實體運作，負責TikTok美國用戶的資料保護、內容審查及演算法安全，並由一個以美國人為多數的七人董事會管理。
此協議被視為將TikTok與中國母公司分開、解決其在美國前景不確定性的關鍵一步。自2020年8月起，美國總統川普以國安疑慮為由，首次試圖封禁該短影音應用程式。但後來川普對TikTok的態度轉變，「不賣就禁」的禁令多次延期。
甲骨文拒絕對此置評，白宮則將相關詢問轉交TikTok。字節跳動未立即回應媒體的置評請求。
協議內容說了什麼？
美聯社、彭博社等媒體查閱備忘錄指出，依據合資協議架構，TikTok美國公司的投資人中，50%將為新投資人，甲骨文、銀湖與MGX各持有15%股權；30.1%將由字節跳動既有投資人的關聯實體持有；字節跳動則保留19.9%。另外，新的美國合資公司將設立一個由7位成員組成、多數為美國人的董事會。
周受資在備忘錄中指出，將遵守「保障美國人與美國國家資訊安全」的相關條款，重新用美國用戶資料訓練，以「確保內容推薦不受外部勢力操控」。美國合資公司也將負責美國國內的內容審查與相關政策。美國用戶資料將儲存在由甲骨文營運的本地系統中。
備忘錄強調，美國用戶將「持續享有與目前相同的使用體驗」，廣告主也可如常觸及全球受眾，交易不會帶來影響。TikTok在美國有超過1.7億名活躍用戶。
新架構是否降低中國企業影響力仍存疑
這項交易與白宮9月公布的方案大致一致；然而外界關注，這樣的股權與合資結構安排，是否仍讓字節跳動在TikTok美國業務的關鍵環節保有一定影響力。字節跳動的角色長期是談判中的爭議焦點，包括川普陣營人士在內的部分批評者也質疑，白宮促成的方案是否符合美國法律。
甲骨文作為資料安全守門人的角色同樣引發疑慮。這項安排與數年前TikTok向美國政府提出、試圖化解類似國安疑慮的「德州計畫」（Project Texas）高度相似。該計畫最終遭美國政府否決，被認定不足以解決國安風險。
若交易最終完成，這項協議可望移除中美關係中的一個長期爭議點，並釋放兩國在貿易等更廣泛議題上持續磋商的訊號。
TikTok演算法與股權持有爭議
這項出售安排源於一項基於國安考量、拜登政府去年簽署的法律。TikTok的核心推薦演算法，被視為該平台維繫極高社群黏著度的商業命脈，但過去一直是TikTok國安爭議的核心。
美國官員長期憂心，字節跳動的演算法由中國企業持有，可能使中國政府得以蒐集美國公民資料，進而以不易察覺的方式影響平台內容與美國輿論。中國主張，依法律規定該演算法必須由中方掌控；但在美國跨黨派支持下通過的法規明確要求，任何對TikTok的剝離交易，都必須切斷平台與字節跳動之間的關係，特別是演算法。
前美國總統拜登去年4月簽署《保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法》（PAFACA），該法規定，若字節跳動繼續持有TikTok美國業務的多數股權，美國將全面封禁該應用程式。TikTok雖曾於今年1月18日短暫下架，但川普1月20日就任後簽署了暫緩執行該法的命令，6月與9月亦兩度暫緩執行。
作者: 周依恩 (路透社、彭博社、美聯社等)
