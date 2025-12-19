TikTok與美投資方簽妥協議 明年1/22易主

TikTok的中國母公司「字節跳動」已與美國投資方簽署協議，成立一家新的美國合資企業接手營運， 根據財經新聞網CNBC 取得的公司備忘錄顯示，TikTok美國版明年1月22日正式易主。新合資公司名為「TikTok美國數據安全合資公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）。

TikTok的中國母公司「字節跳動」已與美國投資方簽署協議，成立一家新的美國合資企業「TikTok美國數據安全合資公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）接手營運，根據財經新聞網CNBC 取得的公司備忘錄顯示，TikTok美國版明年1月22日正式易主。（路透社資料照）

財經新聞網CNBC報導，TikTok執行長周受資在給員工的備忘錄中表示，公司的美國業務將納入新的合資企業之下運作。



周受資表示，公司已與甲骨文（Oracle）、私募股權公司「銀湖」（Silver Lake）以及總部位於阿布達比的MGX這3個投資管理人簽署協議，明年1月22日完成交割，TikTok在美正式由新的合資公司營運。



美國國會去年4月跨黨派壓倒性通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁），由時任總統拜登同月簽署。內容規定中國母公司字節跳動（ByteDance）若不脫手，TikTok將於今年1月19日起在美被禁。



川普今年1月就任後多次順延「不賣就禁」措施，盼促成美企接手。9月川普與中國國家主席習近平通話後宣布達成協議，TikTok在美業務將由一個美國的實體負責營運。



周受資指出，新的合資公司「美國投資人持有多數股權」，由一個新的7人董事會管理，成員多數為美國人，並受保護美國民眾資料與美國國家安全的相關條款規範。



備忘錄指出，「TikTok美國數據安全合資公司」50%股權由新投資方組成的財團持有，其中甲骨文、銀湖及MGX各持有約15%（其餘5%股份由哪些新投資方持有暫未公布）。



30.1%股份由字節跳動一些既有投資人的關聯公司持有；字節跳動持有其餘19.9%股份，符合美國聯邦法律「中國境內公司或個人不得超過20%」規定。



周受資表示，新合資公司將負責保護美國用戶資料、確保TikTok在美的核心演算法安全、內容審核。



《紐約時報》指出，TikTok在美的數據將儲存於甲骨文公司營運的雲端系統中，利用美國用戶資料重新訓練TikTok在美的演算法，以確保應用程式的內容安全、不受外部操控。內容審核決策也將由新合資公司負責。



備忘錄指出，甲骨文除作為投資人，也將擔任「可信任的安全合作夥伴」，負責稽核與驗證是否符合國家安全條款。



另據中國《科創板日報》引述字節跳動公司人員披露，字節跳動保有美國TikTok電商、廣告業務。



根據川普9月再次暫緩「不賣就禁」措施120天，以利各方在1月23日前達成協議。TikTok在美業務1月22日交割新營運方的日期剛好趕上。