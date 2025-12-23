Taiwan FactCheck Center

TikTok資料中心在非中各國，不配合中國索資

發佈：2025-12-23

文字：紀泰永

核稿：張育騰

https://open.spotify.com/episode/6LuYwjWHFI75IsF4pngfYw?si=uaTkAW5ZSRWH-0zB6Fra0A

【若無法播放，請點此收聽節目】

https://youtu.be/SBfin__SBe4?si=LxklCP8X64U6SBHC

【若無法播放，請點此收聽節目】

圖說：TikTok公共政策負責人焦家洵（右）接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽（左）專訪。



廣告 廣告

在台擁有500萬用戶的TikTok，它精準無比的演算法讓用戶「黏」在上面，然而腥羶色影片、詐騙盛行的現代，TikTok如何避免國人倖免於害？而TikTok跟抖音是同家公司嗎？TikTok公共政策負責人焦家洵接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽專訪，強調TikTok與抖音不是同家公司，且TikTok不會接受或配合中國官方的資料調取。



TikTok強調不受中國管轄，台灣用戶資料存放新馬

2023年，TikTok執行長周受資接受美國聯邦眾議院聽證時，曾表示部分中國員工可以存取美國用戶資料，讓台灣用戶擔心自身數據是否也會「被送中」。焦家洵回應，TikTok不會接受中國官方資料調取，且存取台灣用戶的資料中心建置於新加坡、馬來西亞等地。「可以非常直白說沒有問題，不管是從守則、內部資安程序，就是按照一間國際網路公司標準執行。」

焦家洵解釋，TikTok與抖音在公司結構和App上都是完全分離的兩間公司。「TikTok是國際通用的社群平台，反而抖音只限制在中國大陸可以使用。」焦家洵說，在台灣App商店中出現的都是TikTok而非抖音；台灣民眾在TikTok上可以看到的影音內容也不受限，能接受來自世界各地的資訊。

配合數發布下架詐騙內容，法新社協助辨識假訊息

根據內政部警政署165打詐儀表板，台灣平均單日遭詐金額高達2億；瑞典哥登堡大學研究指出，台灣連10年以上為受境外假訊息影響最嚴重的國家。保護民眾倖免於難，TikTok應責無旁貸。焦家洵表示，TikTok接收到數發部認定為詐欺廣告的通報後，會配合政府下架該廣告，或對發布詐欺廣告的帳號處分。「我們收到通報後，實務上處理時間可能比24小時更短。」

當TikTok收到疑似假訊息通報，焦家洵解釋TikTok目前在國際上是與法國新聞社（法新社）合作，由法新社進行查核訊息真假。在查核結果尚未出爐前，TikTok將先把內容標示為不推薦，「也就是說，一般用戶不會主動看到這則內容。」

短影音盛行下，除了腥羶色、武器、暴力等等不當內容容易被用戶接收，更助長如窒息挑戰等極端創作，甚至吸引用戶效仿造成死傷。焦家洵說明，當用戶成功上傳影片前，會先由AI偵測是否恰當。「不恰當的內容99%都在用戶還沒看到前就處理掉。」焦家洵坦承仍可能有漏網之魚，在用戶通報檢舉後，會由安全團隊真人審核，有危險疑慮則會下架。

焦家洵建議，若家長擔心自家小孩被TikTok影響，可藉由「家庭安全配對」綁定家長與子女的帳號後，便看到子女瀏覽哪些內容，並對特定內容、關鍵字搜尋和使用時間進行限制。若用戶認為自己接收到過多重複、不感興趣或極端的內容，焦家洵分享透過偏好重置，內容推薦就會變成第一次使用的狀態。

【新聞真假掰｜假訊息ByeBye！】由台灣事實查核教育基金會董事黃兆徽主持。節目中邀請各行各業的朋友暢談媒體議題，為聽眾提升媒體素養、增強對假訊息的抵抗力，希望達成「群體免疫」，讓大家都和假訊息說掰掰！

更多精彩內容請搜尋「新聞真假掰」，或上各大Podcast平台收聽，YouTube頻道則有訪談精華影片陸續上架。除了適合大眾收聽收看，也推薦各級學校老師在規劃媒體素養課程時可列入影音輔助教材。（撰文：紀泰永、張育騰）

【立即收聽】新聞真假掰 — 假訊息 Bye Bye｜EP222｜

Apple：https://pse.is/8g9zy7

Firstory：https://pse.is/8g9zvc

Spotify：https://pse.is/8g9zx7

KKbox：https://pse.is/8g9zzg

【非聽不可的相關訪談】

TikTok教戰手冊：假訊息、抖音腦、美國禁令下的國安隱憂與商戰

【喜歡這集嗎？想對主持人或來賓提問嗎？】

?評分、留言這裡走｜https://pse.is/4p9wyd

【好節目需要鼓勵～請給我們五星好評】

?訂閱、評分、留言這裡走｜https://pse.is/4lblzz