TikTok賣了…成功在美國續命！ 美三大投資人成新買家

TikTok執行長周受資向員工證實，美國業務已出售給一間由美國投資者主導的合資企業，也讓TikTok可以繼續在美國營運。

TikTok。（示意圖／美聯社）

綜合外媒報導，TikTok已簽署協議，將其美國業務出售給三家美國投資人──甲骨文（Oracle）、銀湖資本（Silver Lake）與 MGX，確保這個熱門的短影音社群平台能夠持續在美國營運，該交易預計會在明年1月22日完成，執行長周受資表示，字節跳動（ByteDance）與 TikTok 已與這三家投資人簽署具約束力的協議。

廣告 廣告

根據備忘錄，新成立的 TikTok 美國合資公司中，近一半股份將由新投資人組成的財團持有，其中甲骨文、銀湖資本以及總部位於阿布達比的 MGX 各持有 15%。另有 30.1% 將由字節跳動既有投資人的關聯公司持有，而字節跳動本身則保留 19.9% 的股份。

延伸閱讀

因應經濟走疲通膨放緩！英國央行降息1碼至3.75%

假影片稱法國政變！非洲盟友傳訊關心 馬克宏促Meta下架遭拒

東京三溫暖火警夫妻受困慘死 門把脫落、緊急按鈕失效釀悲劇