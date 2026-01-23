TikTok逃死劫！中企字節跳動交出控制權 2億用戶警報解除

TikTok22日正式宣佈，已完成將美國業務從母公司北京字節跳動剝離的交易案，並獲得美中兩國政府批准。示意圖（Pixabay提供）

歷經長達6年的法律攻防與地緣政治角力，中國短影音巨頭TikTok（抖音海外版）22日正式宣佈，已完成將美國業務從母公司北京字節跳動剝離的交易案，並獲得美中兩國政府批准。這項協議不僅讓TikTok成功規避了迫在眉睫的美國禁令，也標誌著這款擁有超過2億美國用戶的應用程式正式進入由美資主導的全新營運時代。

根據官方聲明與外媒報導，TikTok在美成立了名為「TikTok美國數據安全合資有限責任公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）的全新實體。這家新公司的股權結構發生了根本性轉變，由非中國投資團隊掌握超過80%的股份。

領銜的投資方包括雲端運算巨頭甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖（Silver Lake）以及阿聯AI投資公司MGX，三者各持有約15%股份。此外，投資陣容還包括戴爾電腦創辦人麥可戴爾（Michael Dell）的家族投資公司，以及美國副總統范斯曾任職、由AOL共同創辦人凱斯所持有的創投公司「革命」（Revolution）。至於原母公司字節跳動，雖然仍保留不到20%的股份並維持單一最大股東身分，但已失去對美國業務的絕對控制權。

在管理層人事方面，原TikTok營運長普瑞塞（Adam Presser）升任新公司執行長，法瑞爾（Will Farrell）則出任資安長。新公司將由7人組成的董事會進行管理，成員多數為美國籍，現任TikTok執行長周受資則保留董事席次。周受資在內部信件中強調，新公司將在保護國家安全的明確框架下營運，透過完善的資料防護與軟體保障措施來保護美國用戶，並稱這項協議為「好消息」，讓美國社群能持續在此平台上發展。

這項交易的核心在於化解美國政府對於數據安全與國安的疑慮。根據協議，新公司將負責TikTok在美國境內的資料保護、內容審核及軟體安全。雖然新公司仍需從字節跳動獲得核心演算法的授權，但演算法的訓練將改由美國用戶數據進行，並由甲骨文全權負責監督與審計，以確保內容不受外部勢力操縱。儘管如此，部分國安強硬派與專家仍對此安排持保留態度，認為字節跳動既然仍持有近2成的股權且掌握原始演算法代碼，北京當局透過技術後門進行監控或宣傳的潛在風險並未完全根除。

回顧整起事件，這項交易是為了應對美國國會2024年初通過的強制剝離法案。該法原定要求TikTok必須在2025年1月19日前與母公司切割，否則將面臨全面封殺。隨著期限逼近，TikTok甚至一度面臨中斷服務的壓力。然而，隨著川普政府上台並多次簽署行政命令延後執法，最終促成了這項以「合資企業」形式達成的解套方案。值得注意的是，相關投資人將為此協議支付數十億美元的費用給美國政府，川普對此曾公開表示這是「非常可觀的附加費用」，並在自家的社群平台上誇耀這項交易的達成。

目前市場對這家新成立的「美版TikTok」估值約為140億美元，但有分析師指出，考量到該平台龐大的廣告營收潛力，此估值可能被低估。隨著股權交割完成，這場自2019年以來捲入大學校園、軍方單位乃至兩任美國總統的科技大戰終於暫告一段落。雖然用戶體驗是否會因演算法調整而改變仍有待觀察，但對於數億名創作者與用戶而言，懸在頭上的封殺禁令警報已正式解除。

