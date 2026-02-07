TikTok違規 歐盟要求改善恐罰巨款

記者施欣妤／綜合報導

歐洲聯盟（EU）執行委員會6日表示，短影音平臺TikTok（抖音國際版）的無限捲動與演算法推薦等機制具有高度成癮性，違反歐盟《數位服務法》的網路安全使用規範，要求該平臺必須修改設計，否則恐面臨高達全球年營業額6%的巨額罰款。

歐盟2024年2月起針對TikTok展開調查，並於6日公布初步調查結果，指出TikTok「含有令人成癮的設計」，包含自動播放、無限捲動等功能，甚至某些設計是刻意刺激用戶持續點閱，導致大腦進入類似「自動駕駛模式」。目前已有科學研究指出，上述現象可能導致使用者、尤其是青少年，出現強迫性的行為，降低自我控制能力等。

歐盟執委會批評，TikTok未採取合理或有效的措施，以降低成癮性設計所帶來的風險，對歐盟公民的心理健康構成威脅，要求該平臺必須修改相關設計。例如停用「無限捲動」功能、設置螢幕休息時間，與允許用戶選擇不被追蹤的推薦方式等，降低成癮性。歐盟警告，若TikTok不採取具體行動，恐面臨巨額罰款，甚至限制其在歐盟境內部分功能，藉此降低社群媒體對人體的負面影響。

歐盟對TikTok祭出警告，指其成癮性違反《數位服務法》。（達志影像／路透社資料照片）