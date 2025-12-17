TikTok隱私爭議再起 ! 遭控透過第三方「追蹤器」蒐集使用者資料

火報記者 陳銳/報導

隱私權倡議組織 noyb 近日向奧地利資料保護主管機關提出投訴，指控 TikTok、交友軟體 Grindr 以及行動行銷分析公司 AppsFlyer，涉嫌在未取得用戶同意的情況下追蹤並共享敏感用戶資料。

noyb的總部位於維也納，全名為「None of Your Business」，該組織指出，TikTok 透過 AppsFlyer 蒐集特定用戶在 Grindr 上的使用行為，引發敏感個資外洩的疑慮，並可能觸及歐盟對隱私與資料保護的紅線。

noyb 指出，TikTok 透過 AppsFlyer 蒐集 Grindr 用戶行為，恐引發敏感個資外洩並違反歐盟隱私規範。圖:istockphoto

noyb 表示，相關追蹤行為並未取得用戶明確同意，已違反 GDPR 對透明度與合法性原則的要求，因此要求奧地利監管機構介入調查，並對相關公司開罰，同時命其停止類似作法。對於上述指控，TikTok、Grindr 及 AppsFlyer 截至目前尚未回應。

根據 noyb 說法，這起案件源於一名用戶提出資料存取請求後，才發現 TikTok 能夠取得其在其他應用程式上的活動資訊，包括是否使用 Grindr、LinkedIn，以及購物車內的商品內容。noyb 指出，TikTok 僅在用戶多次追問後才揭露相關資料使用情況，未充分履行 GDPR 所要求的資訊揭露義務。

noyb 進一步表示，TikTok 回覆稱，這些資料被用於「個人化廣告、分析與安全用途」。不過，該組織強調，性取向等資訊屬於 GDPR 明文列為高度敏感的個人資料，享有更嚴格的保護標準，相關資料不得在缺乏明確法律依據下被蒐集或傳輸。

該投訴也再度將科技公司資料處理問題推上風口浪尖，今年 5 月，TikTok 才因涉嫌將歐洲用戶資料傳輸至中國，被愛爾蘭監管機構裁罰 5.3 億歐元；而 Grindr 目前也在英國面臨集體訴訟，部分用戶指控其在 2018 年至 2020 年間，未經同意向第三方分享與 HIV 感染狀況相關的資訊。