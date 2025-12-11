TikTok願配合防詐納管 數發部證實：在台法律代表審核中

數發部指出，TikTok申請在台法律代表尚在審核中，但該公司持續配合法遵並實施相關防詐作為。美聯社



數位發展部去年已對中國社群平台抖音（TikTok）納管，根據《詐防條例》，抖音須在台灣設法律代表。針對抖音落地進度，數發部數產署今日（12/11）回應，TikTok去年底就已提報法律代表，仍有資料需釐清，且TikTok都有依政府期限回覆說明；目前TikTok法律代表雖尚未核備，仍該公司仍持續配合法遵並實施相關防詐作為。

數發部表示，該部依《詐欺犯罪危害防制條例》納管「網路廣告平台業者」，係指透過網際網路平台或版位，提供刊登或推播廣告之服務並收取對價，且為民眾接觸之廣告最終端網路平台業者。

目前公告納管之網路廣告平台業者有 Google（Google、YouTube）、LY（Line）、Meta（Facebook、Instagram、Threads），及 TikTok 等4家業者7個平台。

數發部指出，公告之4家納管業者均屬境外業者，爰依詐防條例請業者以書面指定法律代表，業者均依限提報；數發部並請陸委會、經濟部等相關單位協助檢視4家業者之業務活動等是否尚涉及其他法律規定，相關單位對業者所提資料認有補充之需要，數發部均請業者限期補充回復，TikTok 均依限回復說明。目前 TikTok 法律代表雖尚未核備，仍持續配合法遵並實施相關防詐作為。

數發部《網路詐騙通報查詢網》最近一週通報資訊（依平台別占比）顯示，Meta 相關平台涉詐占比達87.47%，件數較上週下降21.78%。LINE 平台涉詐占比0.26%，件數較上週下降70%。Google 相關平台涉詐占比僅0.06%，本週為3件。TikTok 平台涉詐占比0.47%，本週為22件。

