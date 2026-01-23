TikTok 完成合資協議 將由美投資人控股以避免遭禁播

火報記者 陳銳/報導

TikTok 中國母公司字節跳動週四表示，已完成一項合資協議，將成立一家由美國投資人控股的企業，負責 TikTok 在美國的相關業務，以避免該應用程式在美國遭到全面禁播。

自 2020 年起，TikTok 即面臨美國政府對其母公司背景與用戶資料安全的審查，相關爭議歷經多屆政府延續至今。

合資企業由美國及全球投資者持股 80.1%，字節跳動保留 19.9%，主要投資方包含甲骨文、銀湖資本與 MGX。圖:istockphoto

根據字節跳動說明，新成立的 TikTok USDS 合資公司，將負責美國用戶資料的管理與平台營運，並透過加強資料隱私與網路安全措施，確保應用程式與內容推薦系統的安全性，不過公司並未公布資產剝離與技術安排的具體細節。

依照協議內容，美國與其他全球投資者將合計持有合資企業 80.1% 股權，字節跳動則保留 19.9%。主要投資方包括甲骨文、私募股權公司銀湖資本，以及總部位於阿布達比的投資公司 MGX，三家公司各自持有 15% 股份。

美國總統川普在社群媒體上表示，該交易符合 2024 年通過的相關法律要求，並稱這項安排可確保 TikTok 由美國投資人主導。他同時表示，中國方面對協議的批准有助於促成交易完成。

公司指出，合資企業將在美國境內重新訓練、測試與更新 TikTok 的內容推薦演算法，相關資料與系統將儲存在甲骨文位於美國的雲端基礎設施中，以符合監管要求。