TikTok、曬娃都藏兒少危機 綠委籲強化數位保護規範

今（20）日是世界兒童人權日，民進黨立委張雅琳、陳培瑜、李坤城與多個兒少團體上午於立法院召開「1120兒童人權日，阻擋兒少數位陷阱，兒少個資修法刻不容緩」記者會，呼籲政府正視兒少影像與個資外洩風險，全面檢視跨境平台責任，並提出兒童隱私修法版本，期望盡速補強兒少保護。

今日記者會由立委張雅琳、陳培瑜、李坤城共同主持，家扶基金會、兒童福利聯盟與台灣展翅協會代表到場聲援。



立委指出，在演算法主導、跨境平台壟斷資訊的時代，兒少影像與個資大量被收集與擴散，但台灣法制仍停留在過去。《兒少法》多著重重大案件，《個資法》則沒有兒少專章，缺乏年齡驗證、家長同意與影像保護規範，使兒少暴露在高度風險中。反觀美國、英國皆已制定專法並祭高額罰則，要求平台負起責任，凸顯台灣急需補強。



立委以抖音為例指出，其演算法可能向未成年人推播成人內容、誘導留下個資或私密影像，甚至引導高風險挑戰，造成生命危害；也可能加劇兒少的容貌與身材焦慮，甚至涉及國安風險。陳培瑜提醒，家長常忽略深度閱讀的重要性，兒少若長期沉浸在快速刺激的影音中，大腦可塑性可能受損，影響思考與學習。



展翅協會秘書長陳逸玲補充，家長過度「曬娃」或學校公開活動影像，也可能讓兒少成為網路犯罪者的目標。公開照片常被用來誘導兒少提供更多個資或私密影像，因此制定兒少個資保護專章已刻不容緩，同時也需提升家長與照顧者的數位素養。



立委與團體呼籲政府，應在《個資法》增訂兒少專章，明確規範跨境平台的義務；數發部也應提出「兒少數位足跡與影像保護準則」，針對抖音等高風險平台提升監管。

