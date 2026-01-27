TikTok 美國審查疑雲：實測「艾普斯坦」DM 被擋，加州州長指「涉壓制反川普內容」要查清

加州州長葛文・紐森（Gavin Newsom）近日在 X 發文，表示要調查 TikTok 是否針對批評川普的內容進行「內容審查」。 其中最勁爆的例子是有人聲稱在 TikTok 的 DM 介面打「Epstein」（艾普斯坦）會傳不出去，引發外界質疑平台是否以社群守則為由，暗中限制特定關鍵字同政治相關內容流通。

用戶實測：打「Epstein」私訊會被警告？

根據紐森辦公室向 Politico 提供的說法，團隊嘗試在 TikTok 發送包含「Epstein」的私訊，結果收到系統警告，指訊息可能違反社群守則，所以無法送出。 紐森辦公室其後表示，已「獨立確認」TikTok 存在壓制批評現任美國總統川普內容的情況，並宣布會檢視相關做法，同時要求加州司法部門判斷有無違反當地法律。

另一條線索：同 ICE 相關內容亦有人指受影響

在美國新業務架構公布之後，有用戶投訴 TikTok 推薦演算法和其他功能出現技術問題，亦有人聲稱周末期間發佈同 ICE（美國移民與海關執法局）相關影片遇到困難。而 TikTok 方面則將臭蟲、載入變慢、上載超時等問題，通通歸因於某美國數據中心停電導致連鎖系統故障，並表示目前正在恢復服務。

官方這番說法令爭議變得更複雜。如果平台真的出現大規模技術故障，用戶會見到「零讚」、「零互動」等異常，表面上和「被限流」相似，但成因可能完全不同。不過，正是因為「技術故障」和「內容審查」的用戶體感上很接近，所以紐森辦公室才會說要做檢視，確定有無構成違法的壓制行為。

TikTok 美國新股權結構引發政治疑慮

美國版 TikTok 審查風波的另一個背景是，母公司字節跳動為了避免 TikTok 在美國被封殺，已根據政府要求成立全新美國實體 TikTok 美國數據安全有限公司（TikTok USDS Joint Venture LLC）。 交易後字節只持有 19.9% 股份，由非中國投資者主導的投資者群體合共持有 80.1%。其中三大美企甲骨文、Silver Lake、MGX 各持股 15%，而其均與川普關係密切。

更關鍵的是新合資公司會用美國數據重新訓練演算法，並全面接手內容審核。 對一般用家來算，這意味著你在美國版 TikTok 見到的內容排序、推薦邏輯、甚至某些內容被判定「可不可以推」的標準，都可能因為新架構而出現可見變化，亦因此引發關於政治立場、言論自由的疑慮。

