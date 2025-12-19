TikTok 美國業務「脫中」成形？內部信披露新合資公司結構

美國社交媒體平台 TikTok 的命運再度出現進展。彭博報導指，TikTok CEO 周受資近日向員工發出內部信透露，TikTok 及其母公司字節跳動已簽署協議，落實把 TikTok 在美國的業務分拆為本土企業。若交易順利完成，這將標誌着該平台在美國長久的不確定局面有望告一段落。

新公司料明年一月成立

報導引述周受資的內部備忘錄指出，交易預計於明年 1 月 22 日完成。新成立的美國合資公司將以現有的「TikTok 美國數據安全部門」（USDS）為基礎，由美資為主導並以獨立實體形式運作，負責美國區用戶的數據保護、演算法安全、內容審核及軟件保障等。而由字節全資控股、原 TikTok 在美剩餘的實體將繼續負責電商、廣告、市場營運等活動，以及 TikTok 產品在全球範圍內的互連互通。

多方美國資本入股

據了解，交易條款與美國前總統川普今年 9 月簽署行政命令時所提及的安排大致相同。新公司將由美國投資者主導，包括 Oracle、Silver Lake 及 MGX 等，而字節跳動將保留較小比例的股權。川普當時表示，中方「完全支持」該計劃。

中方態度仍待明朗

不過，中國政府的實際立場暫仍未明朗。今年 10 月，中國商務部曾表示，會「與美方合作，妥善解決有關 TikTok 的問題」，但雙方至今未有更具體說法。

川普多次延後禁令期限

若協議最終於下月正式敲定，正值川普首次簽署延後 TikTok 禁令的行政命令滿一周年。該法律原要求字節跳動須出售 TikTok，否則將被禁止在美運作。此後，川普曾多次簽署延長令，為平台爭取更多時間達成交易。

