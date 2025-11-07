Tilly Birds寶島嗨歌誇台粉泰文好

泰國人氣搖滾樂團Tilly Birds由主唱Third、吉他手Billy與鼓手Milo組成，成軍十年，近日第3度來台參加「2025 NAC IT LOUD」演唱會。談到對台灣粉絲的印象，Milo驚訝表示：「大家的泰文怎麼都那麼好！」3人分享出國時最想念的事物，Billy秒答「自己的床」，Milo則想念泰國的咖啡，Third則說最懷念的是「馬桶旁的噴水管」，笑稱：「已經習慣上廁所有那個管子了。」

回顧一路走來，Tilly Birds從5人變為3人後反而更緊密。Third表示：「我們對彼此沒有不耐煩，只覺得能一直一起做音樂很感謝，雖然偶爾會有意見不同，但那都是出於熱情，最後一定能找到平衡。」Billy則自嘲是「工作狂」，笑說：「要感謝他們拉住我，不然我可能會過勞死。」Milo也分享更深刻體悟：「人與人相處就像照鏡子，會反映出自己的樣子；長時間相處後，我學會了『己所不欲，勿施於人』，那份感謝已經內化在心裡。」

談到表演後的習慣，Billy坦言會回看影片檢視細節，「但不只看缺點，也會看到優點。」Third也附和說：「該稱讚的地方一定會稱讚。」Billy笑著反省：「可能我太認真了，稱讚別人的時候比較少。」至於團內的溝通方式，3人異口同聲表示，因為天天相處，所有事會直接討論，Third補充：「無論是音樂、表演，還是生活煩惱，我們都會一起面對，這也是能走到今天的原因。」