Tim Cook 被傳 2026 年初卸任蘋果 CEO？Bloomberg 重磅反駁：內部無跡象顯示準備交棒
《金融時報》指接班計劃加緊，但 Mark Gurman 稱是「不可能」；硬件 SVP John Ternus 被視為最熱門繼任人選。
最近突然傳出關於 Apple CEO Tim Cook 即將卸任的說法，並在科技界引起軒然大波，但隨即遭到資深記者駁斥，指出目前並無事實根據。
《金融時報》：繼任計劃已「加緊」
早前，《金融時報》發表報道，指 Apple 內部為 Tim Cook 制定繼任人選的努力「最近已加緊」，並暗示交棒可能會「最快在明年」發生，甚至可能在 2026 年的春季出現重大變動。鑑於《金融時報》在業界的顯赫往績，而且這份只有 330 字但卻有四位作者共同署名的報道，一度被市場認為具有極高可信性。
Bloomberg 記者 Gurman 稱傳聞「根本是假的」
然而，Bloomberg 的知名科技記者 Mark Gurman隨即在其《Power On》通訊中發出反駁。Mark Gurman 堅稱該報道「很可能根本是假的」（simply false），並明確指出 Tim Cook 卸任的時刻「尚未到來」。
Mark Gurman 提出，自 2011 年接任 Apple CEO 職位以來，Tim Cook 的領導成績斐然，成功將 Apple 的市值從約 3,500 億美元 推高至超過 4 萬億美元，成就驚人。基於這些成就，Gurman 認為 Tim Cook「已經贏得了決定自己未來」的權利。他表示，除非公司內部發生急速變化，否則 Tim Cook 不會被迫離職。
Gurman 的內部消息指出，目前「內部幾乎沒有跡象」表明 Tim Cook 即將轉移其職位或準備交棒。此外，對於部分市場人士推測該報道是 Apple 為了測試市場反應而放出的「試探氣球」，Mark Gurman 亦報告稱「情況也並非如此」。
硬件 SVP John Ternus 爲最熱門繼任人選
儘管 Tim Cook 的卸任看來並非迫在眉睫，但業界已普遍猜測繼任人選。Bloomberg 的報道進一步強調，一旦 Tim Cook 最終決定退下火線，Apple 的硬件高級副總裁 John Ternus將是極有可能接任的人選。不過，Mark Gurman 同時重申，目前此過渡期尚未臨近。
