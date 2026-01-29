Timberland ft. Kurt Wu 愛心人著黃靴俏皮登場、限量訂製入手要快
記者李鴻典／台北報導
有些話不好意思說出口，但可以畫出來；有些情緒放在心裡太久，不如穿上腳走一段路。Timberland持續以經典為根基、以文化為動能，首度於台灣展開與在地創作者的品牌 IP 聯名企劃，攜手台灣潮流插畫家Kurt Wu吳承暉，以幽默而真實的創作語彙，把那些介於「算了啦」與「我還撐得住」之間的日常情緒，為經典黃靴與街頭服飾注入全新表情。透過 Timberland ft. Kurt Wu 的合作形式，品牌期待為消費者帶來的不只是一雙鞋，而是一場關於「柔軟與堅定如何共存」的風格對話，能被穿上、被感受、也能引發共鳴的街頭態度，把心裡的小皺褶交給插畫，把走過城市的重量交給踢不爛的經典黃靴，讓每一步都帶點幽默，也帶點真心。
本次 Timberland ft. Kurt Wu 企劃，將 Kurt Wu 標誌性的ICON「愛心人」與角色語彙融入 Timberland 最具代表性的經典輪廓之中，以細節堆疊街頭幽默與情緒張力。談到這次創作靈感，Kurt Wu 分享：「黃靴一直給我一種很踏實、很可靠的感覺，但我想替它加入一些更柔軟、也更貼近情緒的符號。」這種透過直白的情緒傳達內心感受，轉化為溫暖陪伴的風格，正是本次限量訂製款的靈魂所在。
t不僅只有Timberland ft. Kurt Wu限量訂製款系列，從經典鞋履延伸至日常服飾，其中最受矚目的「Kurt Wu 限量訂製款黃靴」將標誌性的愛心ICON轉化為規律排列的視覺圖騰，讓情緒不再雜亂，而是有了節奏與秩序；也讓愛心元素以一種低調卻無法忽視的方式，悄悄攻佔 Timberland 的經典輪廓。訂製款黃靴建議售價為 NT$7,200 元，將於 1/31 起於 Timberland 台北敦南 Energy Store 獨家【現貨】開賣，同時開放品牌官網預購。
限量訂製款系列亦同步推出 Timberland ft. Kurt Wu 台灣限定 T-shirt，背面以 Kurt Wu愛心人穿上經典黃靴為視覺主軸，正面則由Kurt Wu愛心人高舉雙手托住Timberland經典大樹，象徵著對大自然的敬意，以及用柔軟的情緒溫柔支撐起堅韌精神的力量。設計以充滿節慶感的鮮明大紅色為主色調，巧妙呼應農曆新年的熱鬧氛圍；同時結合情人節檔期的感性浪漫，以【向左走、向右走】兩款不同方向設計，彷彿愛心人正跨步走向彼此，無論是單穿展現個人風格，或是情侶成對穿搭、演繹「雙向奔赴」的甜蜜互動，都能將街頭幽默與情緒語言自然融入日常穿著之中。 Timberland ft. Kurt Wu 台灣限定 T-shirt 全台限量 3,000 件，1/29 起全台門市與官網正式開賣（OUTLET門市不販售），售完為止。
Timberland同步揭示台北敦南 Energy Store 的全新角色定位 — 未來將作為承載品牌經典、限定企劃與跨界合作的概念型門市。作為品牌在台灣的風格指標，敦南 Energy Store 將成為「限定款式」聚集地，精選具收藏價值與設計特色的商品，並獨家販售多款限量聯名系列與特別款式，為品牌愛好者與潮流消費者提供專屬的選購據點。
此外，店內更設有 TIY（Timbs It Yourself）手作體驗區，邀消費者親手為單品注入創意、打造專屬細節，體驗創作獨一無二 Timberland 單品的樂趣。Kurt Wu將於2月1日（日）14:00–15:00 親臨敦南門市擔任 一日店長，分享設計巧思，與粉絲近距離互動。活動採免費入場、自由參加形式。
以「碳纖維」堅韌特質為靈感的台灣輕奢工藝品牌 SACA宣佈由近年在戲劇表現亮眼、接連入圍並奪下金鐘肯定的實力派演員黃冠智擔任首位「品牌好友」，透過他沉穩且具層次的個人氣息，共同詮釋品牌「堅韌、不張揚」的風格美學，攜手揭開 2026 年屬於低調質感的日常序幕。
隨著即將迎來的年節， SACA 將於 2 月 7 日至 22 日推出 2026 馬年新年優惠，過年穿新衣，服飾全系列享 88 折優惠；同時推出「迎春發財組」新春組合價 2,500 元（原價 2,660 元，約 94 折），內容包含多功能手機掛繩、iPhone 17 軟邊碳纖手機殼等風格單品。SACA 亦同步推出「品牌好友甄選系列」優惠，邀消費者與黃冠智購入新年開運配件，以嶄新姿態迎接豐盛馬年。
UNDEFEATED再度攜手福爾摩沙夢想家推出DREAMERS × UNDEFEATED第二彈聯名系列。延續雙方標誌性圖騰與街頭語彙，推出多款全新設計單品，包含棒球外套、運動機能背心、帽 Tee，以及聯名籃球等，讓球迷在穿搭、實戰與收藏之間自由切換。本次合作也推出聯名籃球，以雙方 Logo 作為設計亮點，讓主場的熱血能量延伸至日常訓練與收藏場景，讓每一顆籃球、每一件單品，都成為球迷應援精神的一部分。
DREAMERS × UNDEFEATED全新聯名系列將於1/31夢想家主場 、UNDEFEATED 臺北、臺中門市搶先開賣；夢想商城則於 2/2（一）12:00 正式上架。
在運動與時尚界線日益模糊的時代，Originals Golf 持續以文化視角切入高爾夫風格，正式揭示 SS26 春夏系列主題「Escape the Crowd, Refresh in ORIGINALs」。品牌以 1950 年代世紀中葉（Mid-Century）為靈感核心，將當時世界走出戰爭與低潮、邁向未來的樂觀精神，轉化為當代高爾夫服裝語言，重新定義球場上的風格想像，邀高球愛好者在揮桿之間，完成一場優雅的身心重啟。
SS26春夏系列將全面更新品牌主力商品線，在保留市場驗證成功款式的同時，導入全新材質、版型與服裝輪廓，為品牌的長期成長與文化相關性奠定基礎。Originals Golf期望進一步強化其作為高端高爾夫生活風格品牌的定位，成為消費者日常衣櫥中的經典存在。
在設計上，SS26系列以清新明亮的色彩與嶄新輪廓為主軸，透過具光感層次的漸層色調，打造出輕盈、洗鍊且充滿希望的春夏氛圍；同時加入季節限定的多色印花元素，以輕快且富玩味的方式，呼應人們對於「逃離日常、追求片刻自由」的渴望。
PUMA 為 NBA 新世代控衛代表人物 Tyrese Haliburton 簽名籃球鞋 HALI 1 推出全新配色選擇，Tyrese Haliburton 的球鞋生鮮超市再度開張！本次絕殺戰靴迎來全新煙燻灰配色 SMOKE，將於 01.31 (六) 上午 11:00限量開市。以沉穩好搭的冷灰色調為主軸，專為關鍵時刻而生，以設計與性能兼具的絕殺作品，定義球場上的致勝一擊。
HALI 1 由鬼才設計師 Salehe Bembury 親自操刀，推出煙燻灰 SMOKE，整體以沉穩低調冷灰色調為主軸，鞋頭、鞋身、鞋側透過不同灰色做出層次的堆疊，搭配經典紋理設計，完美呼應 Haliburton 快節奏、多變化的場上打法；在細節上，鞋舌印有哈利伯頓專屬標誌 TH，鞋側則點綴經典跳豹 Logo，讓這雙「絕殺戰靴」在球場內外皆具高度辨識度。
隨著高緩震厚底跑鞋成為近年主流，越來越多跑者也開始期待「緩震要夠、腳感要靈活」的新選擇：既想要長距離與日常訓練的厚實保護，又不希望被厚底僵硬感限制彎折與腳下主控。美國專業跑步品牌 BROOKS 觀察到這股跑感需求的轉變，推出於 2025 年底 The Running Event (TRE) 引發熱議、並將於 2 月在台上市的話題新作 GLYCERIN FLEX（甘油 FLEX 系列）：搭載氮氣注入 DNA TUNED 雙密度緩震中底，結合創新 S 型深層溝槽（S-Groove） 與分段式結構設計，讓中底能隨步伐自然彎曲、延展與推進，打破「厚底＝僵硬」迷思；從公路跑、長距離慢跑到訓練課表與健身房交叉訓練，一雙即可提供更自由、更貼地、更具掌控感的跑步體驗，讓跑感真正跟著你走。
迎接農曆新年，台灣青草植物應用專家阿原YUAN推出2026新春獻禮系列，將來自陽明山的青草植癒力，化為送給新年的一份安心祝福。
特別推薦兩款新春禮盒「馬上好」年度禮盒與「金旺禮盒」，分別從生活洗沐與年節祈福出發，回應人們對安心、好兆頭與溫暖心意的期待。
此外，阿原推出全新情境香氛系列《香遇山重奏》，門市限定販售。阿原香氛以東方語彙為核心，為新年打造好氣場。三款香氛回應現代人在日常生活中的情緒狀態，無論是放鬆、沉澱或是重整思緒，讓山林的氣息在日常流動，成為新春送禮或自用的溫柔陪伴。
LADOR 2026開季宣布，再次攜手 BTS (防彈少年團) Jimin 推出全新專屬香氛髮油：「微光奇蹟精華油 Angel Muguet 鈴蘭香氣」，為品牌熱銷的微光奇蹟系列注入嶄新香氣篇章。Jimin 專屬的「Angel Muguet 鈴蘭香氣」延續一貫高人氣與專業沙龍級護髮核心，更進⼀步強化髮絲的「天使光澤」效果，聚焦於「保濕」、「亮澤」與「香氛層次」的全面升級。
LADOR 全系列產品採用輕盈不黏膩的精華油質地，適合於吹整前後使用，能有效幫助髮絲修護受損、乾燥與毛躁髮尾，同時提升整體光澤與柔順度，並以自己喜愛的香氣勾勒出專屬於個人的「記憶髮香」。LADOR 微光奇蹟精華油 Angel Muguet 鈴蘭香氣 30ml 建議售價 NT$680；LADOR 微光奇蹟精華油 Angel Muguet 鈴蘭香氣 80ml 建議售價 NT$1,200。
農曆新年將近，正是一年一度除舊佈新的時刻，IKEA 調查發現，隨著春節團聚與年後開工接連到來，消費者在年前更傾向優先汰換對居家舒適度與整齊度有明顯影響的大型家具，為居家注入新氣象。因應這樣的換新需求，IKEA 整理出五大高詢問度家具排行，分別是衣櫃、收納櫃、書桌、床墊與沙發，並從中精選多款再創低價的超值產品，讓消費者能用更實惠的價格為新一年打造更舒適的居家生活。
除了大型家具換新，IKEA 也加碼推薦再創低價的收納好物與實用小物！從經典 SKÅDIS 收納壁板、RÅSKOG 推車等收納幫手，到人氣百元好物 BLÅHAJ 小鯊鯊，以多元且貼近日常的家具家飾，陪消費者在年前一步步完成除舊佈新。
