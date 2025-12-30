Me Time在哪過？一起品嘗飲食作家私藏鍾愛的咖啡館４選 | 柯夢波丹
PHOTO CREDIT: Illustrator_王建傑
4家咖啡館、4位作者，每一間都是他們心中所鍾愛、理想的咖啡館，可能是對了店主人品味、對了咖啡口感、對了所搭配的甜點等，找到對味的咖啡館，有如找到另一個心靈避風港。
PHOTO CREDIT: Illusrtraor_陳思岐
南港站Nangang
隱世獨立於山鎮間的自得
第一次到散散步是2017年的事了。拾階而上，階梯左右錯落著店家與住家，正愁不知該如何是好時，一隻狗出現，走在我跟前，時不時回頭看我是否有跟上，就這樣引著我到散散步。店主人馬丁說，那是鄰家的狗，為人帶路是牠的日常。
時隔6年再度造訪，馬丁說，狗過世了。我感到遺憾，然而聽到是壽終正寢也就釋懷了。細聊之下才發現，我錯過了散散步6年來的轉變——一時間爆紅，最高紀錄曾一個下午有45組客人候位，疫情期間生意又瞬間歸零。
而今的散散步，又回到我初次造訪的狀態，老屋、木窗、磚牆、木門，透露著時間的溫度，這是屬於50歲前後的人的氣氛，可以安靜地喝杯單品咖啡、舀一口巴斯克蛋糕，咖啡跟蛋糕的表現都是水準之上，更好的是，可以跟馬丁聊天。
我喜歡在邊角兀自安靜地存在，疏離又不脫離，如果你也是這樣的人，想必會喜歡這裡。
散散步
地址：新北市瑞芳區祈堂路172號
營業時間：週五～一13:30～18:30
店休：週二、三、四
台中站 Taichung
令人心安的懷舊古典風格
關於寫稿，我很宅。宅著等孩子的呼喚或睡去，稿子總是斷斷續續。偶得半日獨處，若想抱著筆電換個環境，我便到「中非咖啡」去，在椅背高過脖子的情人雅座裡，感受一份開放中的私密感。
包圍我的，是這間老咖啡館木質典雅的格調與古典桌燈散發的暖黃光線；保護我的，是這間老咖啡館延續著前一個世代的時間感。喇叭小聲流瀉出的古典音樂、鄰座翻報聲、杯盤輕碰聲，為我組構與世隔絕的背景音。用Syphon煮製的綜合咖啡，盛在瓷花杯裡端過來。我用啜飲咖啡的溫度，感受時間的流逝。直到思緒離開鍵盤，咖啡還剩兩口。要不要叫個水果聖代或香蕉船呢？
中非咖啡
地址：台中市西區四維街46號
營業時間：8:00～21:00
店休：依店家公告
左營站 Zuoying
充滿個性的咖啡祕境
隱身在高雄鹽埕區新興街的「一等一」，是間個性十足的品飲空間，主打的手沖咖啡和茶飲想當然很優秀，但店裡還收藏了好畫與木雕，頂級音響播放著黑膠，邊啜飲，留著一頭漂浪銀髮、幽默風趣的老闆老蔡，還會分享烘焙與萃取的咖啡心法。
老蔡的精品莊園咖啡豆以淺焙為主，使用梯型濾杯，輔以選過的濾紙，用經過特殊處理的軟水，以100度高溫，6到10分鐘的手沖時間，將香氣和甜度先後極萃出來；冰咖啡的果酸氣清朗，也順口舒服。不僅咖啡，老蔡也推廣茶，店內招牌的「至尊奶茶」，可是鹽埕一級奶茶戰區中最突出的風景。
一等一咖啡茶飲
地址：高雄市鹽埕區新興街28-1號
營業時間：10:00～18:00；19:00～21:30（週末22:00）
店休：依店家公告
嘉義站 Chiayi
一個人的飛地
我特別喜歡嘉義的西門街，久遠前這裡曾有一家國際戲院，街上留有許多以國際為名的老店，前年這條老味到底的街上罕見開了新咖啡館，名字自然是沒有國際兩字，但那空間內涵卻很「漂洋」，因為駐店老闆是移居的大馬人。這棟樓是他一個人飛地，植入了他所喜愛的黑膠音樂與熟悉的家鄉味，尤其是那一道咖椰吐司，一套上桌，道具頗多：一個小缽、一壺醬油、一顆半熟蛋，那打蛋、滴入醬油、再蘸吐司的吃法，彷彿是逃脫日常的一種儀式。再配上一杯隱藏版小白咖啡（Flat White），那甜甜巧克力香氣的配方豆基底，用溫醇又濃厚有力的味道，提振陷入稿務的低迷心情。
坐在二樓雅座，從棉麻帷幔間隙看這座城市，層疊木屋頂的沉厚時間感沖淡了當下的急迫性，這裡真也成為我逃離現實的飛地了。
咖啡一派The Coffee Folks
地址：嘉義市西區西門街152號
營業時間：週三～日 11:00～18:00
店休：週一、二
想閱讀更多 TLife 文章：由此去
【延伸閱讀】
>> 一探究竟這兼具防災滯洪、休憩、城市美化、環境教育等多功能的地下祕密宮殿，你去過了沒？
>>躲一下秋老虎，探祕超過百年的台北水利祕境，隱身在台北公館地下的水宮殿、陽明山上的藍寶石湧泉。
>>你知道台灣最東邊不是台東？三貂角才是！台灣四極點地理位置大揭密
>>時尚燈塔藏身在絕美藍色玻璃海，你知道在那裡嗎？
>>聽過阿拉寶灣嗎？基隆和平島一處絕美景點，9月底前沒預約就要等明年
＊本文由 Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 72
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 9
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 16 小時前 ・ 10
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 13
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 6
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 78
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 10
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 21 小時前 ・ 25
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 18 小時前 ・ 21
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 11
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 629
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 45
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 5
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 14 小時前 ・ 27
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7