Me Time在哪過？一起品嘗飲食作家私藏鍾愛的咖啡館４選 | 柯夢波丹

PHOTO CREDIT: Illustrator_王建傑

4家咖啡館、4位作者，每一間都是他們心中所鍾愛、理想的咖啡館，可能是對了店主人品味、對了咖啡口感、對了所搭配的甜點等，找到對味的咖啡館，有如找到另一個心靈避風港。

PHOTO CREDIT: Illusrtraor_陳思岐

南港站Nangang

隱世獨立於山鎮間的自得

第一次到散散步是2017年的事了。拾階而上，階梯左右錯落著店家與住家，正愁不知該如何是好時，一隻狗出現，走在我跟前，時不時回頭看我是否有跟上，就這樣引著我到散散步。店主人馬丁說，那是鄰家的狗，為人帶路是牠的日常。

時隔6年再度造訪，馬丁說，狗過世了。我感到遺憾，然而聽到是壽終正寢也就釋懷了。細聊之下才發現，我錯過了散散步6年來的轉變——一時間爆紅，最高紀錄曾一個下午有45組客人候位，疫情期間生意又瞬間歸零。

而今的散散步，又回到我初次造訪的狀態，老屋、木窗、磚牆、木門，透露著時間的溫度，這是屬於50歲前後的人的氣氛，可以安靜地喝杯單品咖啡、舀一口巴斯克蛋糕，咖啡跟蛋糕的表現都是水準之上，更好的是，可以跟馬丁聊天。

我喜歡在邊角兀自安靜地存在，疏離又不脫離，如果你也是這樣的人，想必會喜歡這裡。

散散步

地址：新北市瑞芳區祈堂路172號

營業時間：週五～一13:30～18:30

店休：週二、三、四





台中站 Taichung

令人心安的懷舊古典風格

關於寫稿，我很宅。宅著等孩子的呼喚或睡去，稿子總是斷斷續續。偶得半日獨處，若想抱著筆電換個環境，我便到「中非咖啡」去，在椅背高過脖子的情人雅座裡，感受一份開放中的私密感。

包圍我的，是這間老咖啡館木質典雅的格調與古典桌燈散發的暖黃光線；保護我的，是這間老咖啡館延續著前一個世代的時間感。喇叭小聲流瀉出的古典音樂、鄰座翻報聲、杯盤輕碰聲，為我組構與世隔絕的背景音。用Syphon煮製的綜合咖啡，盛在瓷花杯裡端過來。我用啜飲咖啡的溫度，感受時間的流逝。直到思緒離開鍵盤，咖啡還剩兩口。要不要叫個水果聖代或香蕉船呢？

中非咖啡

地址：台中市西區四維街46號

營業時間：8:00～21:00

店休：依店家公告

左營站 Zuoying

充滿個性的咖啡祕境

隱身在高雄鹽埕區新興街的「一等一」，是間個性十足的品飲空間，主打的手沖咖啡和茶飲想當然很優秀，但店裡還收藏了好畫與木雕，頂級音響播放著黑膠，邊啜飲，留著一頭漂浪銀髮、幽默風趣的老闆老蔡，還會分享烘焙與萃取的咖啡心法。

老蔡的精品莊園咖啡豆以淺焙為主，使用梯型濾杯，輔以選過的濾紙，用經過特殊處理的軟水，以100度高溫，6到10分鐘的手沖時間，將香氣和甜度先後極萃出來；冰咖啡的果酸氣清朗，也順口舒服。不僅咖啡，老蔡也推廣茶，店內招牌的「至尊奶茶」，可是鹽埕一級奶茶戰區中最突出的風景。





一等一咖啡茶飲

地址：高雄市鹽埕區新興街28-1號

營業時間：10:00～18:00；19:00～21:30（週末22:00）

店休：依店家公告

嘉義站 Chiayi

一個人的飛地

我特別喜歡嘉義的西門街，久遠前這裡曾有一家國際戲院，街上留有許多以國際為名的老店，前年這條老味到底的街上罕見開了新咖啡館，名字自然是沒有國際兩字，但那空間內涵卻很「漂洋」，因為駐店老闆是移居的大馬人。這棟樓是他一個人飛地，植入了他所喜愛的黑膠音樂與熟悉的家鄉味，尤其是那一道咖椰吐司，一套上桌，道具頗多：一個小缽、一壺醬油、一顆半熟蛋，那打蛋、滴入醬油、再蘸吐司的吃法，彷彿是逃脫日常的一種儀式。再配上一杯隱藏版小白咖啡（Flat White），那甜甜巧克力香氣的配方豆基底，用溫醇又濃厚有力的味道，提振陷入稿務的低迷心情。

坐在二樓雅座，從棉麻帷幔間隙看這座城市，層疊木屋頂的沉厚時間感沖淡了當下的急迫性，這裡真也成為我逃離現實的飛地了。

咖啡一派The Coffee Folks

地址：嘉義市西區西門街152號

營業時間：週三～日 11:00～18:00

店休：週一、二

想閱讀更多 TLife 文章：由此去



