《Time》公布2025「10大最佳韓劇」《未知的首爾》第五、《魷魚遊戲3》第三





每年年底，各大媒體的「年度最佳」榜單，都是劇迷檢視自己有沒有漏追的重要指標。今年《Time》雜誌公布的「2025年度十大最佳韓劇」，不只網路聲量高，更在題材深度、敘事完成度與演員表現上交出漂亮成績單。從高張力動作驚悚、青春治癒系，到把人眼淚榨乾的人生神劇，一路排到冠軍，幾乎沒有冷場。如果你正煩惱下一部要追什麼，這份名單可以放心服用。

Top10.《槍口彼端》

圖片來源：Netflix

在榜單後段，《Time》先點名了話題度與娛樂性都極高的作品。排名第十的《槍口彼端》由金南佶、金英光主演，把「禁槍國家卻出現非法槍械」的設定推到極限，故事跟著金南佶與金英光兩個男人的命運交錯前進，表面是節奏俐落的犯罪動作劇，實際卻在描寫一個焦慮失控的社會，角色沒有誰是真正的壞人，只是被恐懼逼到不得不扣下扳機。爽度夠高，後勁卻不小。

Top9.《靈指》

圖片來源：TVING

第九名的《靈指》則完全走另一條路，這部青春浪漫喜劇改編自網漫，畫風甜美、情感直球，講的是一個自卑少女在繪畫社團中慢慢找回自信的過程。它沒有宏大議題，卻靠著角色之間自然的情感流動，讓人邊看邊笑、邊被治癒，也難怪能成為下半年黑馬。

Top8.《玉氏夫人傳》

圖片來源：JTBC

接著登場的《玉氏夫人傳》，由林智妍、秋泳愚、妍雨、金載原領銜主演，把古裝劇拍得又狠又溫柔，林智妍在劇中飾演的女主角，名字、身分、婚姻全是假的，卻在朝鮮時代為弱勢發聲。原以為是復仇爽劇，實際上談的是「人生而平等」的信念，節奏緊湊、情緒層次豐富，是那種一看就知道製作水準不低的作品。

Top7.《流氓讀書會》

圖片來源：TVING

《流氓讀書會》改編自同名人氣網路漫畫，由黃旼炫、韓智恩、車禹閔、李宗賢、申帥賢、尹相貞、孔道宥主演，該劇成功把熱血校園劇拍出新花樣，黃旼炫在劇中飾演的主角誤入問題高中，最擅長的不是考試而是打架，卻偏偏最想讀書。整齣戲拳拳到肉的武打戲之外，故事其實很單純，就算起點不被看好，也有資格為夢想拚一次。這份中二卻真誠的熱血，讓它成功擠進榜單中段。

Top6.《機智住院醫生生活》

圖片來源：tvN

排名第六的《機智住院醫生生活》是《機智醫生生活》系列的衍生作品，雖然是延續「機醫宇宙」但把焦點放在一群還沒長成的大人身上。這群菜鳥醫師不討喜、很笨拙，甚至有點令人翻白眼，卻也因此格外真實。它不是一開始就好看，而是隨著角色成長，慢慢把人留下來，是標準的「倒吃甘蔗型」好劇。

Top5.《未知的首爾》

圖片來源：tvN

《未知的首爾》由朴寶英、朴珍榮、劉慶秀領銜主演，被許多劇迷視為年度最大驚喜。雙胞胎互換人生的設定不新，但編導用極細膩的方式，寫出「以為對方比較幸福」的錯覺，其中最多網友討論的劇情是外婆一眼識破身分的那場戲，更成為全劇最動人的瞬間。節奏溫柔，卻刀刀命中情緒，是很多人心中的人生韓劇。

Top4.《暴風圈》

圖片來源：Disney+

第四名《暴風圈》是由全智賢與姜棟元主演的諜戰愛情劇，不過該劇話題與爭議並存，因為全智賢與姜棟元的組合一度拉滿期待，前段諜戰張力十足，後續卻因政治描寫引發討論，也讓這部作品在藝術性與輿論之間，留下複雜評價。即便如此，《Time》仍肯定其製作規模與前半段完成度。

Top3.《魷魚遊戲3》

圖片來源：Netflix

第三名《魷魚遊戲3》由李政宰、李炳憲、魏化儁、任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、梁東根和曺柔理等演員主演，即便被部分觀眾批評收尾疲弱，仍憑藉強大IP影響力與驚人觀看數，再次證明它在全球影視市場的地位。殘酷遊戲包裹人性寓言，依舊是其他作品難以複製的存在。

Top2.《我死的一週前》

圖片來源：TVING

第二名的《我死的一週前》改編自同名小說，由孔明、金敏荷、鄭乾柱、吳宇里領銜主演，整齣戲是那種不吵不鬧，卻會在深夜默默擊中你的作品，短短六集用奇幻包裝「告別與和解」，金敏荷與孔明的演出自然動人，沒有爆紅卻被《Time》視為年度最被低估的佳作之一。

Top1.《苦盡柑來遇見你》

圖片來源：Netflix

而站上榜首的，毫無懸念是《苦盡柑來遇見你》。IU與朴寶劍的組合，加上金元錫與林恦賰的王牌編導，該劇講述一段橫跨一生、以四季為章節的人生故事。甜、苦、痛與溫柔交織，不只愛情動人，更深刻描寫女性與家庭命運。它不只是好看，而是那種會陪觀眾走一段人生的作品，IU甚至憑藉該劇在第20屆首爾國際電視節上奪得「最佳女演員獎」。

《Time》的這份榜單，與其說在選「最好看的韓劇」，不如說是在回顧2025年觀眾共同經歷的情緒，焦慮、青春、挫敗、溫柔、失去與重生。有人用動作戲讓你血脈噴張，有人用日常細節把你逼哭。如果今年只能補幾部韓劇，這十部，幾乎不會踩雷。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

