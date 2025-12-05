Tinder詐騙比小紅書多！他喊話內政部別雙標
[NOWnews今日新聞] 行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元4日表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。不過因小紅書在台灣使用者多，封鎖令引發爭議，資深媒體人黃揚明說，若以打詐考量封鎖小紅書，那Tinder也該封鎖。
Tinder是由美國公司開發的軟體，全球每月有數千萬的活躍用戶，是一款風靡全球的手機交友應用程式，其核心機制是著名的「左右滑動」（Swipe）。使用者會看到附近其他使用者的個人資料照片和簡介，向右滑表示喜歡（Like），向左滑表示不喜歡（Nope）。只有當雙方都互相喜歡時，才會配對成功（Match），進而開啟聊天功能。
Tinder的操作簡單、節奏快速，主要目的是幫助使用者快速建立聯繫，無論是尋求休閒約會、新朋友，或是認真的關係。
黃揚明指出，外界普遍認為「小紅書」遭封鎖的主要原因，是該公司未在台灣落地，導致無法配合警方辦案與裁罰，但執法不應雙標」，根據「165打詐儀表板」的數據，「小紅書」可查詢到 444件詐騙案例，但輸入「Tinder」則查到高達790件詐騙案例。在 Tinder 的眾多案例中，其中一起詐騙案的損失金額更高達新台幣234萬元。
黃揚明質疑，Tinder同樣沒有在台灣落地，政府是否有辦法對該平台開罰？警政署能否尋求該公司協助以打擊詐騙？他呼籲內政部應對此狀況提出說明，並詢問，如果兩者的情況相同，Tinder是否也應該被一併封鎖。
