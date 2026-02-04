TIPC打擊樂節5月登場 10國155音樂家齊聚臺灣

記者黃朝琴／臺北報導

第12屆「TIPC臺灣國際打擊樂節」5月14至30日盛大登場，今年來自日、韓、美、荷等10國、11團、155位音樂家參與演出，從受邀演出者與節目內容，無論規模、數量與品質，皆為歷來最佳；這屆也將再次邀集百位臺灣擊樂家，再創展現「百人木琴」音樂會的磅礡震撼，希望以臺灣為磐石，讓世界的節奏折射出繽紛光芒。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，今年以「來自世界的力量」為核心概念，所謂「精誠所至、金石為開」，朱團走過40年，終於推動打擊樂從舞台邊緣的配角變成主角，並打造臺灣成為世界的擊樂重鎮。從「臺灣走出去、世界帶進來」到「世界打擊樂的核心，就在臺灣！」，這些話語絕對不是口號，而是正在發生的事。

今年TIPC臺灣國際打擊樂節主視覺，由顏伯駿領軍的3頁文設計，以石頭敲擊瞬間的能量釋放為設計概念，將內在炙熱光芒綻放的震撼感激盪而出；也象徵以臺灣為磐石，世界的打擊樂在此匯聚，折射出耀眼、繽紛的創新視野。

2026「TIPC臺灣國際打擊樂節」 將有10國、11團、155位音樂家齊聚臺灣，皆為擊樂社群中備受讚譽的演奏家，除了美國奎伊擊樂二重奏（Quey Percussion Duo），還有享譽國際的擊樂演奏家夫妻檔，美籍華裔的張鈞量（Pius Cheung）與來自日本的大茂繪里子（Eriko Daimo）連袂演奏。

這次更特別側重「跨文化視野」，邀請多組展現傳統音樂新風貌的特色演出，日本纏之會太鼓團（MATOI NO KAI ）帶來振奮人心的和太鼓，韓國律動擊樂三重奏（Groove&）以前衛女力演繹傳統樂的嶄新面貌、希臘手鼓演奏家范吉利斯與他的好朋友們（Vangelis Karipis Trio）打造兼具傳統與現代的聲響世界。

來自印度的吉里達爾．烏杜帕（Giridhar Udupa）則要展現傳統陶罐鼓與21世紀的對話，還有法籍伊朗裔手鼓演奏家納吉布．尚貝札德（Naghib Shanbehzadeh）展現他活躍於世界跨界的魅力。

此外，廣受全球觀眾喜愛的荷蘭皮可沙打擊樂團（Percossa），即將第5度來臺參加打擊樂節，帶來絕無冷場的全新節目；融合都市節拍與自然律動的創新音樂團體日本松本派手碟樂團（MATSUMOTO ZOKU BAND），也將首度來臺展現手碟的獨特魅力。

還有美籍古巴裔的必然古巴爵士四重奏（Dafnis Prieto Sí o Sí Quartet）融合古巴傳統、爵士能量與現代音色的拉丁爵士新勢力。當然，身為臺灣東道主的朱宗慶打擊樂團，也會安排多首融合傳統與現代的特色曲目，一展樂團的深厚實力。另外最讓樂迷興奮的，莫過是本屆再次邀集百位臺灣擊樂家，再創展現「百人木琴」音樂會的磅礡震撼。

第12屆「TIPC臺灣國際打擊樂節」5月登場，10國、11團、155位音樂家齊聚臺灣。（朱團提供）

百人木琴音樂會的磅礡震撼，即將重現舞台。（朱團提供）

陶罐鼓演奏家吉里達爾・烏杜帕 （朱團提供）

纏之會太鼓團 （朱團提供）

張鈞量 & 大茂繪里子（朱團提供）

奎伊打擊樂二重奏（朱團提供）

松本派手碟樂團 （朱團提供）

皮可沙打擊樂團 （朱團提供）