TIPRA攜銘傳大學直面AI浪潮 重塑公關範疇
[NOWnews今日新聞] 當AI以前所未有的速度顛覆全球溝通格局，挑戰真實與信任的邊界，公共關係產業正面臨「價值重塑」的關鍵時刻。為引領產業應對這場變革，台灣暨臺北市國際公共關係協會（TIPRA）攜手銘傳大學傳播學院，於11月5日盛大舉辦「2025華文公關論壇——AI浪潮下的公關再定義」，以「打造信任與影響力的公關新時代」為核心，匯聚產學界頂尖領袖，圍繞「產業轉變、技術衝擊與人性重構」三大面向進行前瞻性對談，為台灣公關產業開闢一條永續發展的路徑。
直面AI衝擊：產學結盟共促公共關係顧問價值轉型與人才永續
此次產學交流，旨在從根本上應對產業變革與人才培育的挑戰。TIPRA 台灣暨臺北市國際公共關係協會理事長鄭淩穗（亞典行銷顧問創辦人暨營運總監）於致詞中強調：「AI帶來了效率革命，卻也帶來了溝通倫理與資訊真實性的挑戰。公關作為社會信任的樞紐，我們的使命是引領業界夥伴直面轉型，共同建立新時代所需的『人才韌性』，確保公關專業影響力的永續發展。」銘傳大學國際暨產學推廣副校長李藍瑜則從教育前沿指出：「公關學科的範疇正快速演進，我們必須正視學理與實務間的落差。將最前沿的AI 應用、公關範疇、倫理思辨與人文關懷融入教育體系，以確保學生具備應對未來變局的能力。」
技術衝擊下的影響力革命：從關係管理到信任治理
2025華文公關論壇上午場聚焦於技術衝擊下的產業轉變，探討在人工智慧生成內容（AIGC）浪潮下，如何發揮以溝通為本的產業影響力，由台灣維酷總經理木下研生分享影響力生成與信任經營揭開序幕，以多元視角剖析技術衝擊下亞洲公關產業的格局變動，緊接則由TIPRA榮譽理事長郭慶輝（樂高渥克事業群執行長）針對公關顧問角色的未來，為產業重新定義公關範疇，提出「從關係管理」躍升至「信任治理」的關鍵轉變。
聚焦人性重構：從心理韌性到組織文化，打造人性驅動的公關力
面對技術帶來的變革與焦慮，華文公關論壇下午場轉向探討「人性重構」，以三場綜合論壇形式，集結公關產學及跨界人士，從個人、組織社會到產業未來，層層遞進探討公共關係產業永續發展路徑。首場綜合座談由 TIPRA 理事長鄭淩穗親自主持，聚焦「人性驅動的公關力：從心理洞察到職涯養成」，此環節特別邀請松德身心科診所諮商心理師林萃芬、格帝集團行銷長曾秀如與台灣電通集團永續顧問長王馥蓓展開跨界對談，從心理學視角切入，探討公關人如何在產業快速發展的時代，建立個人心理韌性，並強調藉由AI工具的高效協作，融合公關人獨具的策略思維與人性洞察，雙軌並行下，將如何創造無可取代的核心價值。
信任為王？AI時代公關產業如何以人為本突破倫理困境
第二場綜合座談由華文公關論壇副召集人楊蘊哲（正好股份有限公司共同創辦人暨總經理）主持，攜手銘傳大學傳播學院院長陳柏宇（廣告暨策略行銷學系主任）、銘傳大學廣告暨策略行銷學系專任助理教授王皖佳、數解人意科技有限公司共同創辦人暨執行長周世恩及理湛聯合法律事務所資深顧問林宜柔（中原大學法學院財經法律學系教授），深究在 AI 帶來的高速競爭下，公關顧問如何以此為契機，協助企業打造品牌聲譽與大眾信任感，重新定義產業在科技浪潮下的顧問價值與範疇。
為何公關產業無可取代？ 由挑戰窺見下一個十年產業藍圖
壓軸場次則由華文公關論壇召集人鄧耀中（布爾喬亞公關顧問股份有限公司創辦人）領軍，與銘傳大學新媒體暨傳播管理學系助理教授李佩玲、彼威整合公關顧問有限公司執行長徐布及盈科泛利股份有限公司執行長謝耀輝，思辨公關產業在信任治理需求興起的當代，如何從過去的短期顧問服務，逐步轉變為企業長期的合作夥伴，產業角色也將從媒體曝光擴展為「品牌責任及價值的敘事者」，成為建構信任不可或缺的穩定力量。
TIPRA以思想引領行動 看見公共關係產業的多元價值與無限可能
TIPRA理事長鄭淩穗在總結時表示：「今日的探討不僅是知識的交流，更是行動的起點。在產業轉變、技術衝擊與人性重構的交織點上，公共關係的角色從未如此多元且關鍵。我們將持續穩固『社會信任樞紐』的角色，在不確定的未來中，跳脫既有溝通框架，引領產業攜手擁抱變革，創造共融。」
她進一步指出，此次論壇的豐碩成果，將直接推動協會後續的具體行動，包括正式啟動研擬台灣首本「公關白皮書」，為已成為公關指標性獎項的「華文公關獎」注入多元性。這場由產學界共同點燃的思想火花，也將為台灣公關範疇及產業的發展，確立清晰而穩健的前進動能。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
《Kpop 獵魔女團》第2集敲定！最快2029推出 曾創戲院票房奇蹟
蘇巧慧拚新北！吳子嘉曝藍「掌握1關鍵」預言：賴清德輸到脫褲
電子股回神走高！台股閃站28000點關卡 台積電午盤上漲15元
其他人也在看
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 4 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 2 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 23 小時前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 10 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 1 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前