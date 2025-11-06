TIRT全國迷宮機器人賽 明道中學包辦冠亞殿軍

「TIRT全國迷宮機器人競賽」，明道中學技術高中部資電群學生，勇奪冠軍、亞軍與殿軍。（圖：明道中學提供）

在2025桃園國際創新機器人節「TIRT全國迷宮機器人競賽」，明道中學技術高中部資電群學生，勇奪冠軍、亞軍與殿軍三項佳績，展現在智慧科技教育上的深厚實力，且冠、亞軍更僅以0.2秒的極微差距分出勝負，考驗極致的精準度與穩定度。

這次競賽，冠軍隊伍由明道中學陳泓叡、羅海恩、梁肇峰組成；亞軍為謝宇沚、賴宥融、傅宥淂；殿軍則是吳玳昀、林宸逸、林銘煊。同學們以卓越的感測控制技術與高效率的程式設計，在眾多強隊中脫穎而出。比賽過程中，選手必須在一小時內觀察5×5公尺的迷宮地形與障礙物，並運用AI工具與自身知識快速分析、調整機器人參數，使其能以最短時間完成路線搜尋與決策，同時避免碰觸牆壁或障礙物。

廣告 廣告

冠軍隊伍以28.77秒完成全程，亞軍則以28.94秒緊追在後。學生們分享，成功的關鍵在於不斷的「參數優化」，從速度、轉向角度到感測距離，都必須經過數十次反覆測試與微調，才能在短時間內達到完美平衡，這過程充分考驗了程式邏輯與數據分析的能力。

學生們感謝學校的支持。明道中學為團隊打造專業的機器人教室，並添購與比賽相同型號的機器人設備，讓選手能在課餘時間自主練習。指導老師們更延伸課堂內容，深入指導程式參數設定與AI應用。準備比賽的1個半月裡，幾乎每天練習到晚上九點才離校，儘管辛苦，卻一致認為「非常值得」，更鼓勵學弟妹踴躍參加比賽，挑戰自我、拓展視野。

明道中學技術高中部陳士虹主任表示，團隊能在競賽中脫穎而出，正是平時「智慧機器人」課程與AI控制理論結合的成果。學生從理論學習到實作應用，展現了明道中學在科技教育的完整培育系統與創新精神。這份榮耀不僅屬於得獎學生，更象徵明道中學持續推動AI與機器人教育的決心，培養下一個世代的科技新星。（張文祿報導）