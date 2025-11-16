TIRT國際機器人大獎 竹縣五龍國小勇奪
「2025 TIRT桃園國際新創機器人節」圓滿落幕，新竹縣五龍國小學生在賽事中表現亮眼、成績斐然，分別於「MARS E1戰神自走車」項目榮獲全國第二名與第三名；「AI Probbie大爆走」項目囊括全國第一、第二、第三名及多項佳作；「自動出貨組團體賽」更勇奪全國第一，成績可說是全面開花，充分展現五龍國小科技教育的深厚實力。
新竹縣政府教育局表示，新竹縣五龍國小近年積極轉型為STEAM實驗小學，將科技教育融入校訂課程，打造具學校特色的「科技寶」課程。課程以「玩中做、做中學、學中思、思中覺」為核心精神，從生活探究出發，導入機器人程式設計與創客實作，讓學生在創造與問題解決的歷程中，培養邏輯思維與團隊合作力。
五龍國小提到，近年面臨少子化衝擊，學生人數逐年減少，學校自111學年度起轉型為新竹縣第9所實驗教育學校。學校呼應新竹科技AI城市的發展方向，積極推動結合科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）與數學（Mathematics）的跨學科教育，讓學生從課堂到競賽，都能展現探究、創造與合作的能力，培養「與生活連結、跨領域統整、動手做、解決問題、激發五感」的未來公民。
教育局長楊郡慈表示，五龍國小的「科技寶」課程是一個非常成功的典範，不僅讓孩子從遊戲與創作中學習，更透過團隊合作與不斷挑戰，展現自信與毅力。楊局長強調，縣府將持續支持各校推展STEAM與AI教育，打造兼具科技素養與人文關懷的學習環境，讓新竹縣的每一位孩子都能「站在世界看未來」。
