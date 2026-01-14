TISA上路半年7成開戶在基富通 看好稅負優惠助規模擴大

賴清德總統日前表示，希望行政院持續研議、擴大宣傳推動「台灣個人投資儲蓄帳戶(TISA)」。根據台灣集保結算所最新統計，TISA半年來，累計參與人數近8萬人，其中有7成在國內最大基金交易平台基富通開戶。台灣集保結算所、基富通董事長林丙輝今天(14日)表示，若能進一步有稅負優惠，將有助於TISA規模持續擴大。

TISA在2025年6月正式上線。集保結算所指出，TISA可投資的基金，經過各家投信篩選，基金經理費較一般基金讓利約0.45%到1.1%，若放大複利效果，以投資30年、淨年化報酬率6%試算，讓利1.1%的情況下，投資人最終總投資報酬率可望提升約25%。目前銷售機構包括銀行以及證券共9家，截至今年初，累計參與人數近8萬人，帳戶餘額達近百億，其中有7成在國內最大基金交易平台基富通開戶。

廣告 廣告

台灣集保結算所、基富通董事長林丙輝14日表示，TISA如果和日本的少額投資免稅制度(NISA)比較，日本的NISA開戶數達到近2600萬戶，占總人口的比例大約2成；若以此比例推估TISA，合理開戶數應該可以達到400多萬戶，和目前近8萬戶相比，還有相當大的成長空間。林丙輝也認為，若能進一步提供稅負優惠，將有助於TISA規模持續擴大。林丙輝說：『(原音)如果說配合像TISA的制度，如果說有所突破的話，我所謂的有所突破的話，就是說它的誘因，如果可以提高，不管是稅負的誘因，或者其他的這種誘因提高的話，TISA會有非常大的成長的空間。』

林丙輝也表示，國內投資在台北股市的總戶數達到1300多萬人，顯示國人投資相當普遍，目前是如何將部分資金引導至政府規劃的退休帳戶，當然年輕人進行短期投資也不錯，但也要同時鼓勵為退休即早規劃，而TISA就是鼓勵國人能夠進行長期紀律的投資，以作為勞保、勞退之外的第三根支柱。