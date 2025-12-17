TISA台股基金人氣12強出列！規模成長20倍起跳 人氣王是它

TISA基金漸成台股新勢力，自今年7月各家投信公司響應政府推廣定期定額長期投資，先後推出TISA級別基金以來，截至11月底為止，已有31檔國內外TISA級別基金上架平台供投資人選擇，市場規模也顯著成長。

其中，投資人關愛的國內股票型與國內ETF連結基金，也已有24檔TISA級別基金上架，7月率先推出的第一批，基金規模皆以倍數成長，最低成長20倍，成長最多的更高達99倍，總計這批先遣部隊整體規模合計已突破7.8億元，顯然千元入手的低門檻引起投資人共鳴，有越來越多投資人開始透過TISA級別基金定期定額長期投資台股。

第一批上架的台股TISA級別基金，推出至今約5個月，整體基金規模從初期的2800萬之譜，成長到如今的7.8億，12檔當中又有8檔規模已率先突破千萬，包括凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA、元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型、統一台灣動力基金-TISA類型、統一大滿貫基金-TISA類型、群益馬拉松基金TISA類型、富邦精銳中小基金-TISA類型、元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型、國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA。

其中，除了元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型規模突破5億，凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA的基金規模在5個月內暴風成長了99倍，也是耀眼黑馬。

市場人士表示，凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA規模直線上升，勇奪首批TISA級別台股基金規模成長最速王，應該跟績效表現亮眼有關，總計該基金從7月推出TISA級別以來，淨值從10元成長到15.72元，刷新歷史新高價，成立以來報酬57.20%，近一季報酬15.33%，近一周也有3.35%，短中長期績效都有突出表現。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，在美國聯準會貨幣政策保持溫和偏鴿的情境下，AI趨勢可望持續擴張，2026年股市投資主軸，可聚焦AI供應鏈族群，以及受惠AI變現與景氣復甦的企業。受惠AI供應鏈實質獲利助攻，台股獲利年增率可望從2025年的10%躍升至2026年的22%，預期可支撐明年牛市續航；佈局相關題材的台股基金，投資價值也跟著水漲船高。

凱基台灣精五門基金研究團隊指出，台股未來12個月本益比目前來到18倍，來到合理區間上緣，隨著明年美國聯準會主席即將換人當家，市場對聯準會獨立性以及貨幣政策的疑慮，難免推升市場震盪；透過TISA級別基金強迫定期定額，有助投資人用穩健的步伐長期投資，兼顧參與台股市場的長線上升趨勢，以及享受時間複利的威力。

