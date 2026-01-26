TISA級別基金近一季10強出列！績效24％起跳 一表掌握

TISA級別基金近一季（統計截至22日為止）績效前10強出列！清一色由國內股票型霸榜，績效2成起跳，最強3檔績效更是衝破30%，表現吸睛。

盤點TISA級別基金近三個月績效，由凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA、PGIM保德信中小型股基金-TISA級別，及永豐中小基金-TISA類型佔據前三名，分別繳出34.57%、30.83%，及30.19%的含息報酬率。

理財專家提到，透過TISA帳戶掌握國內股票型基金，不僅可享較低經理費，入手門檻最低也只需千元。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，半導體產業領漲全球，不僅是元月效應的展現，更是由 AI 產業「實質基建」持續擴張所推動，尤其護國神山對今年資本支出的大幅上修，以滿足客戶持續強勁的AI訂單需求，反映出AI有增無減的實質需求；而本波上漲也開始呈現輪動格局，股市有望邁向全面穩健的復甦。

