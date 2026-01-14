TISA退休基金加持！基富通資產規模破2000億

▲基富通去年平台客戶數已突破32萬人，董事長林丙輝指出，資產規模更突破2000億元。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 近年國人退休理財觀念抬頭，不只以主要工作薪資儲蓄，還以股票、基金等被動收入累積財富「好好退休」！受惠於民眾響應進場投資全民儲蓄退休帳戶TISA基金，基富通統計，去年平台客戶數已突破32萬人，董事長林丙輝更表示，平台資產規模更突破2000億，與投資人共同成長。

基富通今日舉行辭歲迎新年記者會，基富通指出，配合政府推廣全民退休理財，平台TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）政策的專案開戶數突破5萬人，帳戶餘額超過80億元，其中，有四成的TISA投資人為新戶，也就是原本不是基富通客戶，因為TISA專案而加入。

也正因受惠於TISA專案加入開戶的投資人，基富通去年全平台客戶數突破32萬人，較2024年成長11%，將近一半的新客戶都是40歲以下的年輕族群，且基富通平台資產規模超過1900億元，較2024年成長23%，現階段已突破2000億元，而每月定期定額扣款金額則突破30億元。

林丙輝表示，這些不是冷冰冰的數字，而是顯示有越來越多的人在基富通平台上透過共同基金理財，為自己儲備未來，是基富通與投資人一起成長的成果。

他進一步表示，TISA目前是現成非常好的一個工具，因為它本身就是為了國人退休儲蓄所設計，也就是所謂的長期投資，透過這個優質基金的優惠手續費、經理費等，協助國人儲蓄，未來配合這個政策，基富通基金連結TISA制度，對投資人來說可說是非常方便。

他指出，基富通TISA基金透過專家挑選，包括它的基金波動性、資產配置，皆屬於長期穩定，是可以期待、不錯的報酬工具，基本上它已經將風險做分散，不會像一般股票暴漲暴跌、或是承受產業的風險。

另一方面，媒體也問到基富通目前資產管理規模已突破2000億，今年是否有機會再創新高？林丙輝有信心，他說，這是今年基富通的目標，配合像TISA這漾的制度，如果誘因能夠再提高，不管是稅負誘因，或是其他誘因等等提高，那 一定會有更大的成長潛力。

