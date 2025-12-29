TNCAP揭現代2車款評等！ Custin獲四星、Tucson L三星

車安中心公布台灣新車安全評等的最新檢驗結果。（圖／東森新聞）





買新車除了看價格，不少人也會著重性能、安全性，而年末倒數，車安中心也公布，台灣新車安全評等的最新檢驗結果，其中自費車款LEXGEN的n7，因為各項檢驗都不錯，獲得五星，TOYOTAYARISCROSS則為四星，至於公費檢驗的部分，Hyundai的TucsonL則因為部分小缺失，被列為三星。

加速直行往前撞，一瞬間車頭凹陷扭曲變形，車內安全氣囊全爆開。從正面撞還不夠，側邊也得重擊，台灣新車安全評等TNCAP，在年末公布新車評等報告，公費最新檢驗有兩款車，第一是現代的Custin在四大安全領域表現中拿下四星，成人保護74％、兒童75％、行人67％、安全輔助達69％，而另一款也是現代的TucsonL，保護的部分，成人72％、兒童55％、行人52％，安全輔助則為71％。

車安中心經理洪國益：「（TucsonL）在後排座椅的部分，第一個它的後座的頭枕，有高度不足，所以如果遭到後方追撞的話，那它可能在這個成人的頸部，會產生所謂的鞭甩效應，因此這樣子保護性評為不良。」

而除了順位車款，也有車廠自費把車送檢，像是TOYOTA的YARISCROSS，成人行人保護跟安全輔助表現都不錯，不過因為兒童保護分數稍降，整體拿下四星；另外備受矚目的還有國產電動車納智捷n7，實撞過程中電池沒起火，是第一款拿下五星的國產電動車。

台灣新車安全評等制度執行長周維果：「公費初期它的評等結果，可能讓廠商覺得不甚理想，車型做了一些必要的升級或改款，來申請自費評等，來得到更高的評等結果。」

2023年開始，拿到5星評價的已有13款車型、4星有6款、3星為5款，完全沒星等的則有1款。TNCAP啟動檢驗後，更加促使車廠提升整體安全性。台灣TNCAP也預告，明年更有嚴格的第二版即將啟動，預估有TeslaModelY、賓士跟Volvo等10款車，讓消費者購買車前也能掌握新車隱藏風險。

