慶祝GeForce登陸韓國25週年，NVIDIA將於首爾舉辦GeForce玩家慶典
NVIDIA 今 (30) 日於韓國首爾 COEX 盛大舉辦「GeForce Gamer Festival」玩家慶典，旨在慶祝 GeForce 品牌在韓國市場 25 年的創新歷程。此次活動不僅匯集最新的 GeForce RTX 技術與合作夥伴產品，更有多款尚未發行的 PC 遊戲大作提供獨家試玩，包含 NCSOFT 的《永恆紀元 2》 (AION 2)與《餘燼重生之都》 (CINDER CITY)，以及 KRAFTON 展示由 NVIDIA ACE 驅動的《絕地求生》 (PUBG)AI 隊友。
慶祝韓國 25 年創新，致敬網咖與電競文化
NVIDIA GeForce 行銷副總裁 Matt Wuebbling 表示：「韓國玩家一直走在時代潮流的前端。」此次選擇在首爾舉辦首屆 GeForce Gamer Festival，旨在致敬韓國作為電競與網咖 (PC Bangs) 文化發源地之一的重要地位。
NVIDIA 指出，全球首款 GPU GeForce 256 於 2000 年在韓國上市，25 年間韓國玩家已累計購買超過 5,000 萬張 GeForce 顯示卡。Wuebbling 補充：「此次盛會不僅是對過去成就的致敬，也將激勵新一代的玩家與創作者。」
NCSOFT 新作獨家試玩、KRAFTON 展示 ACE AI 隊友
此次慶典最大的亮點，是多家韓國遊戲大廠帶來的獨家技術展示與遊戲試玩：
• NCSOFT：
現場提供兩款未發行新作試玩。《永恆紀元 2》 (AION 2)是一款次世代 MMORPG，預計 11 月 19 日率先於韓國與台灣上線 (明年全球推出)；《餘燼重生之都》 (CINDER CITY)則是以近未來末世首爾為背景的戰術射擊遊戲 (預計 2026 年發行)。
兩款新作均確認將在首發當日支援具備多畫格生成的 DLSS 4 技術。
• KRAFTON：
宣布將於 2026 年初，為《絕地求生》 (PUBG)舉辦 AI 隊友「PUBG Ally」的玩家測試活動。
該角色由 NVIDIA ACE 技術驅動，NVIDIA 稱此舉象徵 AI 與玩家協作的新階段，展現小型語言模型 (SLM) 如何提升遊戲沉浸感。
經典電競對決、LE SSERAFIM 演出，黃仁勳簽名 5090 顯卡成抽獎好禮
除了遊戲展示，活動也安排了豐富的舞台內容。包含傳奇職業選手洪榛浩 (YellOw) 與李允烈 (NaDa) 帶來的《星海爭霸 (StarCraft)》特別對決，以及知名跆拳道表演團體 K-TIGERS 與全球人氣女團 LE SSERAFIM 的現場演出。
NVIDIA 也為現場觀眾提供了獨家獎品，最大獎為 NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳親筆簽名的 GeForce RTX 5090 創始版顯示卡。
在 GeForce 體驗區中，也同步展出了來自華碩、七彩虹、技嘉、微星、同德、PCPartner 等合作夥伴的最新 GeForce RTX 技術與產品。
活動直播資訊
GeForce Gamer Festival 將透過 Twitch 與 Chzzk 平台進行全球同步直播，播出時間為台灣時間 10 月 30 日晚間 18:00 至 21:00。
