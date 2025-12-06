為了不讓自家的AI聊天機器人在時事議題上處於「狀況外」，Meta似乎正在改變其對待新聞媒體的策略。根據Axios網站報導指出，Meta已與多家新聞出版商達成商業協議，將為其Meta AI服務提供合法的即時新聞內容，以利更好地回應用戶關於時事與當前事件的提問。

為了讓Meta AI更了解時事，Meta傳與CNN、Fox News等多家新聞媒體簽署內容授權協議

在此之前，Meta從去年10月下旬便與路透新聞達成多年有償的新聞授權協議，讓Meta旗下人工智慧服務在回答新聞相關事宜時，可引述路透新聞報導內容，並且提供相關文章連結。而此次宣布與多家新聞出版商達成合作協議，顯然是為了讓Meta AI能有更多

新聞資料參考量。

囊括CNN、Fox News與Le Monde，跨越政治光譜

據報導，這波合作夥伴的名單相當廣泛，涵蓋了不同立場與地區的媒體。其中包括美國主流媒體USA Today (今日美國)、CNN，娛樂媒體People，以及法國權威媒體Le Monde (世界報)。

合作名單中也包含多家著名的保守派媒體，例如Fox News (福斯新聞)、The Daily Caller (每日傳訊)，以及Washington Examiner (華盛頓檢查者報)。這顯示Meta試圖在AI的訓練素材與資訊來源上，取得某種程度的觀點平衡，避免聊天機器人在回答敏感的文化或政治議題時出現偏見。

付費、附上連結，換取「即時」數據

根據協議內容，這將是一份建立多年合作的合約，Meta將透過支付費用換取這些內容的使用權 (具體金額未公開)。

更重要的是，合約中規定Meta的聊天機器人在回答新聞相關查詢時，必須提供可導回原始文章的連結 (Link out)。這對於流量日益萎縮的新聞出版商而言，或許能帶來一些額外的導流效益。

從「拒絕付費」到「花錢買數據」，AI改變了遊戲規則

這項舉措之所以引人關注，是因為Meta過去幾年對新聞產業的態度相當強硬且冷淡。

回顧2022年，Meta曾停止向美國出版商支付新聞內容費用，隨後更在多個國家完全關閉Facebook News分頁，甚至在加拿大等地因法規問題封鎖新聞連結。當時Meta的立場是「新聞對其社群平台的用戶黏著度貢獻有限」。

但隨著生成式 AI競爭激烈，局勢顯然發生改變。為了讓AI模型減少「幻覺」 (Hallucinations)，並且能以RAG檢索強化能力回答最新時事內容，使得高品質、即時且具公信力的資料數據成為市場剛需。因此迫使Meta不得不重新回到談判桌，與新聞業者建立合作關係，這也反映了在AI時代，「優質內容」的價值再次被科技巨頭所重視。

