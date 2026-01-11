隨著AI模型參數量級呈指數成長，背後所需的資料中心電力消耗也成為科技巨頭面臨的最大挑戰。繼微軟重啟三哩島核電廠之後，Meta稍早也正式宣佈與 Vistra、TerraPower及Oklo等三家能源公司簽署協議，計畫在未來十年內取得高達6.6GW規模的核能電力，藉此驅動其日益龐大的AI基礎設施與位於俄亥俄州的「Prometheus」超級電腦叢集。

為滿足龐大AI算力需求，Meta宣佈與TerraPower、Oklo及Vistra簽署核能協議

押注新一代核能技術：TerraPower與Oklo

在新建核能設施方面，Meta選擇兩家極具代表性的新創公司。

首先是與TerraPower的合作，Meta將資助其開發兩座採用「Natrium」技術的鈉冷卻反應爐。這項協議預計最快在2032年上線，初期可提供690MW的電力，並且保留後續擴充權利，目標在2035年前透過另外六座反應爐將供電量提升至2.1GW。

其次，則是與Oklo的合作案。值得注意的是，OpenAI執行長Sam Altman是Oklo主要投資者之一 (持股約4%)。Meta預計最快在2030年啟用首批由Oklo提供的核能電力，總容量上看1.2GW，而這項合作將在俄亥俄州建設多座反應爐，預期能為當地創造大量就業機會。

延續現有產能：Vistra

除了投資新技術，Meta也與Vistra簽署了長達20年的購電協議，重點在於維持現有核電廠的運作壽命並提升產能。Meta將從Vistra位於俄亥俄州的現有核電廠購買超過2.1GW規模電力，同時資助該廠區及賓州廠區的擴建工程，預計在2030年代初期額外增加433MW的電力。

科技巨頭的「核能軍備競賽」

Meta此次的大動作佈局，再次凸顯矽谷科技業者為了AI發展正積極轉向核能尋求解方。

AI模型的訓練與推論極度耗電，傳統再生能源 (如風電、光電)受限於天候，難以提供資料中心所需的24小時穩定基載電力。因此，除了Meta去年已與星座能源 (Constellation Energy)簽署協議外，微軟更是大動作計畫重啟著名的三哩島核電廠，以獨佔其電力。顯然在算力即國力的時代，誰能掌握穩定且清潔的電力，誰就能在AI戰場上走得更遠。

