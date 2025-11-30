對於經常透過手機分享網路熱點的Android平台用戶，經常面臨選擇開啟高速低干擾的6GHz頻段 (Wi-Fi 6E/7)時，往往會導致許多不支援此頻段的老舊裝置無法搜尋到熱點，但若選擇相容性廣泛的2.4GHz頻段，又會犧牲整體連線速度。

解決速度與相容性兩難，Android平台開始測試熱點同時發送2.4GHz與6GHz雙頻訊號功能

報導指稱，在最新的Android Canary版本中，被發現正在測試一項全新的熱點功能選項「2.4與6GHz」雙頻段同時廣播。

打破頻段限制，同時滿足新舊裝置需求

目前支援6GHz頻段的Android高階手機，在熱點設定中通常只能在「2.4GHz + 5GHz」 (相容性優先)組合，或是「僅6GHz」 (速度優先)之間二擇一。

新的測試功能將打破此限制，允許手機熱點同時發射2.4GHz與6GHz兩種Wi-Fi訊號，意味使用者在分享網路時，既能讓支援Wi-Fi 6E/7的新筆電或平板享受6GHz對應的低干擾與高速傳輸，同時也能讓只能接收2.4GHz的智慧家電或舊手機順利連線，實現真正的魚與熊掌兼得。

預計Android 16 QPR3 Beta登場

這項功能鎖定用戶在複雜裝置環境下的連線需求，無論是戶外辦公或聚會分享都更為實用。

按照目前的開發進度，這項功能預計將在短期內進入Android 16 QPR3 Beta測試版本中。若測試順利，有望在後續的正式版系統更新中向全球Android平台用戶推送。不過，Google 目前尚未公布具體的正式版上線時間表。

