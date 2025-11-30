解決速度與相容性兩難，Android平台開始測試熱點同時發送2.4GHz與6GHz雙頻訊號功能
對於經常透過手機分享網路熱點的Android平台用戶，經常面臨選擇開啟高速低干擾的6GHz頻段 (Wi-Fi 6E/7)時，往往會導致許多不支援此頻段的老舊裝置無法搜尋到熱點，但若選擇相容性廣泛的2.4GHz頻段，又會犧牲整體連線速度。
報導指稱，在最新的Android Canary版本中，被發現正在測試一項全新的熱點功能選項「2.4與6GHz」雙頻段同時廣播。
打破頻段限制，同時滿足新舊裝置需求
目前支援6GHz頻段的Android高階手機，在熱點設定中通常只能在「2.4GHz + 5GHz」 (相容性優先)組合，或是「僅6GHz」 (速度優先)之間二擇一。
新的測試功能將打破此限制，允許手機熱點同時發射2.4GHz與6GHz兩種Wi-Fi訊號，意味使用者在分享網路時，既能讓支援Wi-Fi 6E/7的新筆電或平板享受6GHz對應的低干擾與高速傳輸，同時也能讓只能接收2.4GHz的智慧家電或舊手機順利連線，實現真正的魚與熊掌兼得。
預計Android 16 QPR3 Beta登場
這項功能鎖定用戶在複雜裝置環境下的連線需求，無論是戶外辦公或聚會分享都更為實用。
按照目前的開發進度，這項功能預計將在短期內進入Android 16 QPR3 Beta測試版本中。若測試順利，有望在後續的正式版系統更新中向全球Android平台用戶推送。不過，Google 目前尚未公布具體的正式版上線時間表。
更多Mashdigi.com報導：
Google Maps針對Pixel 10系列推出導航「省電模式」，鎖定畫面轉單色顯示、續航力最多增加4小時
阿里巴巴推出首款Quark AI眼鏡，整合「千問」助手與Micro-OLED顯示功能、S1/G1雙版本同步登場
其他人也在看
別再使用「弱密碼」！最易被破解20組組合曝
[NOWnews今日新聞]專門追蹤外洩憑證和網路威脅的網路安全公司NordPass和NordStellar，近日表示，儘管已有新的防範工具和更完善的教育資訊提醒使用者，太常見的「弱密碼」會讓駭客快速入...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
知名電商「酷澎」出事了！3370萬筆顧客個資外洩 疑中國員工涉案
即時中心／高睿鴻報導 知名電商平台「酷澎（Coupang）」，不僅是南韓龍頭等級企業，在台灣也相當知名，許多「網購族」都會使用該網站瀏覽、購買各種商品。但最近卻驚傳，該平台爆發大規模個資外洩事件，公司已出面坦承，至少3370萬筆顧客帳戶資料遭到外洩，創下南韓電商史上最慘重案例；所幸，「酷澎台灣」發布新聞稿指，台灣用戶沒有受到影響。南韓方面，公司也已通報主管機管，調查程序隨即展開。民視 ・ 14 小時前
別懷疑！美國最常見密碼就是「它」，資安專家吐槽：年輕世代和老人一樣偷懶
生活在現代網路世界的我們，各種類型的帳號、網站或平台，都需要設置一組密碼，一方面擔心遭駭客入侵輕鬆破解、另一方面還憂慮，密碼種類如過於複雜，最終受傷的反倒是自己。幾乎人人手握十多組、甚至幾十組各式密碼的今天，資安企業也整理出一份「最常見弱密碼」排行榜，此次特別針對美國本土用戶，讓大家知道、到底這些美國人會優先選用哪種簡單易記的密碼？《福斯新聞》引述兩家資安企......風傳媒 ・ 1 天前
韓國酷澎資安危機！驚爆3370萬帳號外流 「幾乎所有客戶個資遭竊」官方道歉證實了
電商韓國酷澎（Coupang）今（29日）正式宣布，近期發生的資安事件影響範圍遠超過先前通報，確認共有3,370萬個帳號個資外流，幾乎等同所有客戶資料遭到未經授權存取。消息一出，引發外界高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
簡單開／Kingston雙介面行動固態硬碟 「不用線」解決你的儲存容量焦慮
在人手一機的時代，隨手拿起手機紀錄生活，不論是拍照、錄影，都已是你我的日常，但是，你是不是常常在煩惱，到底要把什麼影像保留或刪除？因為容量總是用時方恨少，不時要替手機、平板，甚至電腦的儲存空間瘦身。此時，若有一支隨插即用、還不用接線的硬碟可以適時支援，該有多好？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓國酷澎3370萬用戶個資外洩 中國籍員工涉案「人已離境」
韓國電商酷澎Coupang爆發3370萬個用戶個資外流案，據韓聯社30日報導，資料外洩非遭駭客攻擊，疑為公司內部的中國籍員工所為，目前人已離職並離境。報導指出，首爾警察廳25日接獲酷澎提告，針對個資外台視新聞網 ・ 13 小時前
文總《匠人魂》揭露飛天遁地電信匠人 捍衛全台每格訊號的守護者！
登高攀爬檢修電桿，深入地底逡巡管道，從人孔蓋向上遙望穹頂的光亮就是他們的一方天...信傳媒 ・ 16 小時前
還是 Apple 你最好？據報 iPhone 17 系列暢銷擔大旗成雙 11 手機市場中「最大贏家」
有報告顯示雙 11 期間 Apple iPhone 17 系列需求強勁，更指一款機撐起近月中國手機市場的銷售增長。Yahoo Tech ・ 1 天前
POCO F8 系列登場 首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5、5 倍潛望長焦與 HyperRGB AMOLED 螢幕全面升級
POCO 在峇里島舉行發表會，推出全新的 POCO F8 系列。這次的更新明顯比過往更全面，從處理器、音效、螢幕到相機都做出大幅調整，企圖在年底手機市場競爭激烈的時段中搶佔能見度。點子生活 ・ 1 天前
酷澎台灣：沒有證據顯示台灣消費者資料外洩
（中央社記者潘智義台北29日電）韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個。酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。中央社 ・ 1 天前
新北頒金采獎 中嘉寬頻｜數位天空斬獲兩大獎
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府第15屆金采獎頒獎典禮，昨〈28〉日晚間登場，今年總計有30家業者報名參賽 […]民眾日報 ・ 1 天前
韓國酷澎3370萬筆個資外洩 酷澎台灣急發聲明
南韓網購平台酷澎（Coupang）近日爆發資安事件，約3370萬筆用戶資料外洩，內容包括姓名、電話、地址等個資，消息曝光後引爆南韓用戶不滿，台灣使用者也很擔心受害；對此，酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示台灣用戶遭波及，將持續對此事件進行調查。中時新聞網 ・ 19 小時前
vivo X300 實拍動手玩 小尺寸手機也能拍出旗艦水準？
近幾年智慧手機越做越大，但仍有不少使用者偏好輕巧尺寸。只是大家心裡難免會有疑問：小手機真的能拍得和旗艦一樣好嗎？vivo 今年推出的 vivo X300，試著給出不同答案。這款重新點子生活 ・ 1 天前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 20 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 8 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前