TOD放寬容積未強制業者回饋 民團籲政府推社宅改革

總統賴清德選前承諾，要在8年內興建13萬戶社宅，不過，行政院長卓榮泰先前卻坦言社宅用地取得不易，希望引進民間資金，以多元方式推動。16日上午民間團體召開記者會，呼籲政府推動社宅改革，整合軌道建設和住宅政策。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，「內政部他應該可以透過都市計畫細部計畫的審議的規範，來具體地落實要求地方政府，你要做增額容積的東西，你一定要拿一定的比例做社會住宅。」

民間團體指出，目前已建設捷運的縣市，像是雙北、桃園、高雄，都已實施TOD放寬容積政策，不過在回饋住宅或是可負擔住宅義務，雙北都是能讓申請者自行選擇回饋方式，沒有強制要求，一定要選回饋社宅或可負擔住宅。桃園和高雄更是只要交代金即可。

觀察捷運聯合開發案，台北市的處份方式是將2025年前取得3房型住宅，租約結束後出售，新北則預計全數出售。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡指出，「繞一個彎讓捷運局把這批住宅賣掉，然後都發局辛苦地要重新蓋一批住宅，那所以台灣這種各自為政、多頭馬車精神錯亂的部分，經常在現在的公共政策存在。」

民間團體認為要改善TOD只收代金，以及聯開宅全面出售等狀況，必須得由中央介入、建立固定比例的住宅回饋標準。對此，中午截稿前內政部暫無回應。