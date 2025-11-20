Tod's涉入血汗工廠剝削 三名主管被查、廣告可能遭禁６個月

奢侈品牌Tod's在義大利米蘭的店面。路透社



路透社週四（20日）報導，三位知情人士表示，義大利檢察官已把奢侈品集團Tod's及其三名主管列為剝削勞工行為的調查對象，並正尋求對該公司部分廣告實施暫時禁令。

這是義大利時尚品牌及其管理層，第一次因血汗工廠問題成為義大利的直接司法調查目標。先前一系列案件，被調查的主體是中國人在義大利經營的血汗工廠，它們承包奢侈高檔包包、服飾的製造，已經使多家奢侈品牌顏面盡失。

路透社報導說，Tod's 暫未對此發表評論。

由米蘭檢察官的調查，先前主要集中在品牌外包生產的中國人經營工廠，並對5家奢侈品公司實施了臨時司法監管，但沒有對這些公司本身發起刑事調查。

而現在，米蘭檢察官直接指控Tod's完全知曉並參與了血汗工廠的剝削行為，稱其多年的第三方審計已經發現問題，卻直接無視。這是本波調查中，史無前例直接指控奢侈品牌直接參與勞工剝削。

作為懲罰，檢方正尋求對Tod's在這些工廠生產的奢侈品實施為期六個月的廣告禁令。目前尚不清楚有多少商品是在這些工廠中製造。報導說，法官已把聽證會定於12月3日舉行。

這是上個月宣布的調查案再升級。在上個月的案件中，米蘭檢察官也曾尋求對Tod's實施司法監管，與其他5個時尚品牌採取的措施類似。

在路透社上月率先報導此案後，Tod's創辦人戴拉瓦雷（Diego Della Valle）反而警告，米蘭檢方的這些血汗工廠調查會傷害「義大利製造」的聲譽。

