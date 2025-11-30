TOP女神感恩晚會才藝過招 川越鈴子性感舞姿撩粉心跳噗通噗通

川越鈴子舞姿超撩人，她問粉絲：「我性感嗎？」

TOP女神感謝祭／秋冬本週末在台北三創熱鬧登場，今（30日）晚間舉行感恩晚會，女優們各自祭出招牌才藝。藤田柚子以小提琴演奏謝金燕〈姊姊〉拉開晚會序幕，善場麻美與粉絲甜唱王心凌〈愛你〉，直接融化現場男粉的心。

藤田柚子小提琴表演熱力開場。

第二屆TOP女神感謝祭網羅高橋聖子、紫堂留衣、川越鈴子、唯井真尋、栗山莉緒、善場麻美、白峰美羽、宮西光、水端麻美、藤田柚子、美咲佳奈、日下部加奈、吉根柚莉愛共13名日本人氣女優。紫堂留衣昨日因身體不適缺席第一天活動，今天特別加倍回饋粉絲，與喜愛她的支持者逐一互動。本刊記者關心她的狀況，她嘴甜回應：「謝謝粉絲的愛，讓我迅速恢復元氣，很開心跟大家見面！」

宮西光在台下為水端麻美應援，化身最美攝影師。

吉根柚莉愛演唱水樹奈奈〈ETERNAL BLAZE〉超緊張。

感恩晚會湧入上百名粉絲，不乏女性也到場支持心儀女優。藤田柚子帶來〈殘酷的天使〉與〈告白氣球〉〈姊姊〉兩首中文歌，瞬間炒熱現場氣氛。川越鈴子表演擅長的現代舞，一身黑色貼身舞衣配上靈動舞姿，讓人目不轉睛。善場麻美為這次挑戰王心凌〈愛你〉，整整練了1週，靠工作人員錄給她的教學音檔苦練，活動空檔也不斷抓人練習，最終完美演出，贏得滿場尖叫與掌聲。

栗山莉緒抽幸運粉絲也要擺出最可愛姿勢。

紫堂留衣與幸運粉絲合照，並送上親筆簽名板。

首次來台的吉根柚莉愛演唱最愛曲目水樹奈奈〈ETERNAL BLAZE〉，中段一度不太穩，但粉絲的歡呼讓她重新找回狀態。喜歡跳舞的宮西光帶來活力滿滿的舞蹈，她害羞笑說：「很簡單的舞蹈，希望大家喜歡。」水端麻美則帶來Kiroro〈向著未來〉（〈後來〉日文版），台下粉絲亮起手機閃光燈隨歌搖晃。

日下部佳奈打粉絲屁股。

感恩晚會尾聲，女優們送喜糖和大家約好下次見。

除了才藝演出，高橋聖子、紫堂留衣、唯井真尋等女優們也輪番抽出幸運粉絲，送出合照、簽名板等福利，甚至有人如願被愛的小手打屁股。有趣的是，一名粉絲在猜拳前許願「想被打屁股」，果然輸給女優，被賞上一記後開心合影。晚會最後，13名女優列隊送客，為每位粉絲送上喜糖，相約下次再見。

