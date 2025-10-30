TOP女神感謝祭強勢回歸！高橋聖子回來了「殿堂級AV女神」陣容曝光

娛樂中心／綜合報導

日本人氣AV女優在今年初重磅出席第一回《TOP女神台北感謝祭》活動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

成人界年度盛事《TOP女神台北感謝祭》正式宣布回歸，主辦單位近日公布第二屆完整陣容，確定將於11月29日至30日於「三創生活園區」登場。本屆卡司被譽為當今最強女神級組合，消息一出立即掀起粉絲暴動，預購訊息瞬間洗版社群。

《TOP女神台北感謝祭》由奧視Ours HD與日本Pierrot共同主辦，年初首屆活動締造爆滿佳績，今年更升級規模，延續「秋冬感謝季」主題，集結13位當紅日本人氣女優來台與粉絲面對面互動。

「AV救世主」高橋聖子確定來台回歸《TOP女神台北感謝祭》。（圖／翻攝自TOP 女神感謝祭臉書）

官方釋出的主視覺名單星光熠熠，包括許久未在台灣現身的頂級女神「AV救世主」高橋聖子、「現象級女神」紫堂留衣、「黑白AV廚神」川越鈴子、「AV版迪麗熱巴」白峰美羽、「純慾女神」善場麻美、唯井真尋、栗山莉緒、宮西光、藤田柚子、水端麻美、美咲佳奈、日下部加奈以及吉根柚莉愛等人。

第2回《TOP女神台北感謝祭》秋冬場超強陣容曝光。（圖／翻攝自TOP 女神感謝祭臉書）

本次幾乎全員都是AV界擁有超高人氣與代表作的「殿堂級女神」，不僅各具風格與粉絲族群，更橫跨寫真界、直播圈與社群平台，在日本本土及亞洲地區都有廣大追隨者。主辦單位表示，本屆活動仍以「感謝粉絲支持」為主題，除了結合見面會、簽名拍立得、精品展售與限定週邊的多元互動空間外。現場也將設置「攝影體驗區」與「粉絲留言牆」，讓觀眾能留下屬於自己的女神回憶。

主辦單位透露，為回應粉絲期待，今年特別加開秋冬雙日場次，並將票務升級至Ticket Plus遠大售票系統，以確保入場流程更順暢、座位分級更明確。預售票目前啟售已瘋搶。消息曝光後，大批粉絲湧入留言：「陣容太夢幻了！」、「這根本神仙卡司」、「每一位都想見！」，讓第二屆《TOP女神台北感謝祭》再度成為年底最受矚目的成人娛樂盛事。

