TOPBI品牌助攻！這家雙11添動能 10月營收創今年新高
財經中心／余國棟報導
淘帝-KY（2929）公佈2025年10月合併營收達2.06億元，月增66％、年減24％，創今年單月合併營收新高水準；為迎接「金九銀十」及「雙11」等購物檔期，線下及線上代理商備貨與促銷需求同步升溫，帶動10月合併營收創今年單月新高表現。累計2025年1至10月合併營收14億元，較去年同期減少11％。
淘帝-KY表示，第四季向為傳統出貨旺季，旗下TOPBI品牌今年秋冬童裝產品在設計、機能性上持續深化，除了保暖、防潑水等實用機能外，也融入亮色系、拼接剪裁等時尚元素，為強化TOPBI品牌競爭力，淘帝-KY持續因應中國零售市場結構轉變，逐步形成以電商為核心、線下門市為輔的全渠道營運模式。
目前，電商銷售比重已達整體營收約七成，其中，TOPBI品牌於線上電商平台滲透廣度，涵蓋天貓、京東等主流平台外，也積極布局新興社群電商與內容導購平台，包括直播帶貨、短影音推廣等，成功吸引年輕族群與新生代父母客群。此外，淘帝-KY亦強化後端供應鏈管理，深化彈性生產供應以確保各渠道代理商童裝產品即時供應。
看好年底購物節檔期接續登場，旗下TOPBI品牌線上及線下代理商保持良好拉貨節奏，有望挹注未來營收良好動能，另一方面，淘帝-KY仍審慎靈活面對中國童裝零售市場快速變化，深化產品多元創新設計與供應鏈彈性，以精準行銷與差異化產品組合維持品牌競爭力，助力未來營運正面加分效果。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
國際盤勢／輝達崩跌近3％拖垮費半！AI股重挫道瓊創高 日韓股分歧收盤
台股盤前／道瓊飆破新高！台指夜盤漲123點 台股開盤有望止跌
籌碼／外資上週大逃殺再砍1141億 它好慘被砍近10萬張！
抽中一張賺92萬！興櫃股王鴻勁27日轉上市 抽籤先備149.5萬
其他人也在看
新北國三生割喉案「殺人前科3年歸零」？吳宗憲：正義在哪
國民黨立委吳宗憲今（13）日除了關心鳳凰颱風造成宜蘭災情，另向司法院提交書面質詢，針對新北校園歌喉案少年犯殺人前科「3年歸零」爭議，痛批架空法律對重大惡行的責任要求。中天新聞網 ・ 1 小時前
美政府關門危機有望落幕 歐股收紅
（中央社倫敦12日綜合外電報導）市場預計美國政府關門危機即將落幕，並對美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息抱持樂觀態度，歐洲主要股市今天收紅。中央社 ・ 3 小時前
快查帳戶！普發一萬1046萬人今領錢 明起開放查詢登記結果
普發現金一萬元今（12）日入帳了！預登記期間（11月5日起至11月9日）及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功的民眾，今日將陸續收到款項，屬直接入帳民眾亦在同一天入帳。明（13）日起將開放「查詢登記結果」服務，方便民眾確認是否成功入帳。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
上市櫃營收五大天王 出列
上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海、10月營收月增率最高為東華...聯合新聞網 ・ 1 天前
台積電每股配6元 這天能領
台積電（2330）今（11）日召開董事會，會中重要決議三件是，其中，每股配息6元。本次決策包括核准2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 19 小時前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 17 小時前
玻纖布飆瘋了！日東紡開第一槍「這2台廠」漲停鎖死吃香喝辣 中釉漲近半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB升級，相關原料供不應求，今（11）日由日本高階T-Glass玻纖布供應日東紡（Nittobo）率先大漲，帶動台廠富喬（1815...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 1 天前
併購惹禍！上半年白作工＋每股認損9.5元 上福股價慘跌停
雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技（6128）昨日傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，致上福今年前3季累計稅後淨損擴大至12.12億元，每股稅後淨損達9.5元，逼近一個股本，受到此利空拖累，上福今日開盤直接以跳空跌停開出。中時財經即時 ・ 1 天前
看準PCB發展！投信狂砸5.7億買破「這檔」5千張 再砸2.8億進場鴻海
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股今（12）日開高震盪，開盤即漲逾百點，盤中一度大漲近300點站回2萬8千點關卡，不過在大型權值股尾盤遭砍單的影響下，終...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
高股息≠高報酬？0056、00919等8檔年息破10% 只有3檔賺錢
高股息卻不一定賺？統計指出，8檔高息ETF近一年殖利率破10% ，卻僅0056、00919、00918等3檔繳出正報酬，息收與報酬兼得。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
現階段操作宜力求穩健 金融股投資價值浮現
台北股市進入到了高檔整理，不少本益比偏高的個股，近期都出現漲多修正的情形。這個情形在財報公告前後，尤其明顯。不過，好的公司股價上漲，本來就很合理，如果未來業績持續成長，那短線的回檔就應該是承接的時機點；另一方面，也有一些業績表現不差，卻被市場所忽略的個股，今天選股教練就要來幫大家找一找，有沒有哪些個股，明明營收成長，但是股價卻沒什麼漲的，年底之前有機會還他公道的個股。請參考附表一。陳唯泰｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前
鴻海集團傳吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說、科技日（HHTD25）則將於下週五登場，昨晚市場傳出鴻海擬吃下裕隆（2201）集團的納智捷（LUXGEN）品牌，雖然對此裕隆表示，對於外界傳聞或未經確認之資訊，公司無法評論，然裕隆股價今日一早就鎖上漲停價35.9元，強勢亮燈。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績
有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...聯合新聞網 ・ 21 小時前
PCB、記憶體領漲，台股挑戰28K
【財訊快報／魏聖峰】雖然美國科技股週二普遍下跌，但亞洲股市週三並未跟跌，反而在第三季財報表現優異下，以及台積電(2330)第三季可望配息6元等利多激勵下，帶動早盤台股開高表現，尤其以PCB、記憶體相關股表現最強，塑化、航運股有也不錯的反彈表現。加權指數盤中上漲0.62%，以27952.29點成交，強勢挑戰28K的機率高，櫃買指數則上漲1.05%，以259.39點成交。PCB的金像電(2368)交出第三季EPS 6.53元、前三季EPS 13.61元成績，在前三季PCB已公布財報中，僅次於健鼎(3044)的14.75元，帶動早盤股價直接挑空漲停板鎖死。金像電股價強勢，帶動台燿(6274)、金居(8358)、台虹(8039)、台光電(2383)、聯茂(6213)、楠梓電(2316)等股表現強勁。上游玻纖布的富喬(1815)、建榮(5340)、德宏(5475)等股表現也強勢，除了PCB類股轉強外，最近全球玻纖布大廠日東紡近日股價大漲的效應，帶動玻纖布類股走高。ABF的欣興(3037)、景碩(3189)和南電(8046)股價表現也不差，股價漲幅都有1.3%以上的表現。記憶體模組和封測股早盤表現財訊快報 ・ 17 小時前
K董承諾破功！日本末日謠言害星宇航空第3季虧損近4.5億元
擁有60萬粉絲的「K董」張國煒去（2024）年在星宇航空（2646）股東會發豪語「虧損是最後一次」！不料受到日本漫畫家龍樹諒漫畫「日本末日」大海嘯預言干擾，加上川普關稅帝君發威，星宇（11）日董事會通過第3季財報，再度出現單季虧損4.5億元，所幸前三季仍有賺4.75億元，10月亦有連假助攻營收改寫新高，有望撐住全年獲利成績。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前