TOPBI品牌助攻！這家雙11添動能 10月營收創今年新高

財經中心／余國棟報導

淘帝-KY第四季向為傳統出貨旺季，旗下TOPBI品牌今年秋冬童裝產品在設計、機能性上持續深化，除了保暖、防潑水等實用機能外，也融入亮色系。10月營收達2.06億元，創今年單月營收新高。（示意圖／PIXABAY）

淘帝-KY（2929）公佈2025年10月合併營收達2.06億元，月增66％、年減24％，創今年單月合併營收新高水準；為迎接「金九銀十」及「雙11」等購物檔期，線下及線上代理商備貨與促銷需求同步升溫，帶動10月合併營收創今年單月新高表現。累計2025年1至10月合併營收14億元，較去年同期減少11％。

淘帝-KY表示，第四季向為傳統出貨旺季，旗下TOPBI品牌今年秋冬童裝產品在設計、機能性上持續深化，除了保暖、防潑水等實用機能外，也融入亮色系、拼接剪裁等時尚元素，為強化TOPBI品牌競爭力，淘帝-KY持續因應中國零售市場結構轉變，逐步形成以電商為核心、線下門市為輔的全渠道營運模式。

目前，電商銷售比重已達整體營收約七成，其中，TOPBI品牌於線上電商平台滲透廣度，涵蓋天貓、京東等主流平台外，也積極布局新興社群電商與內容導購平台，包括直播帶貨、短影音推廣等，成功吸引年輕族群與新生代父母客群。此外，淘帝-KY亦強化後端供應鏈管理，深化彈性生產供應以確保各渠道代理商童裝產品即時供應。

看好年底購物節檔期接續登場，旗下TOPBI品牌線上及線下代理商保持良好拉貨節奏，有望挹注未來營收良好動能，另一方面，淘帝-KY仍審慎靈活面對中國童裝零售市場快速變化，深化產品多元創新設計與供應鏈彈性，以精準行銷與差異化產品組合維持品牌競爭力，助力未來營運正面加分效果。

