「TOPS台北好購」以設計為橋梁 打造年節設計媒合新場景

TOPS台北好購設計紅包場，集結北市多位優質設計師。（台北市產業發展局提供）

記者王誌成／台北報導

台北市產業發展局十五日表示，「TOPS台北好購」以設計為橋梁，推動年節設計媒合新場景。為促進在地新創及中小企業進入企業採購市場，台北市政府自一一三年九月啟動「TOPS台北好購推廣平台」，串聯企業採購需求，打造永續創新商務生態系。

該平台為全台首創Ｂ２Ｂ媒合平台，已吸引一千二百八十家企業註冊，八百三十八家新創及中小企業登錄為供應方，促成採購金額達六億三千六百七十三萬元。平台透過獎勵機制，推動長期合作，成為市府推動新創及中小企業發展的重要工具。

活動聚焦年節紅包、春聯等需求，邀請設計供應方展示新品，協助企業快速掌握設計資源。副市長林奕華表示，設計是產業升級的關鍵，透過平台有效串聯設計與企業需求，推動市場連結。

活動中，設計協會推薦多位供應方進行短講展示，促進跨產業對話與合作，深化「供應方×採購方」的合作連結。平台結合主題媒合活動與行銷推廣，協助新創及中小企業拓展市場，打造台北成為創意與產業實力兼具的永續採購城市。