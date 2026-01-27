Toro包緊緊送別喬傑立經紀人！Gino曝他生前受折磨暴瘦30公斤 不捨紅眼眶

Gino透露Simon最後受盡折磨。李鍾泉攝

喬傑立家族經紀人Simon吳權浩先前不敵病魔癌逝，他生前對娛樂圈有巨大貢獻，今（27日）舉辦告別式，不少圈內藝人都到場送別，其中Gino以一身黑低調現身，透露他們才睽違20年後重逢合作，如今卻經歷死別，他透露自己曾在榮總探視Simon，「我算是少數最後有去看他的人，他瘦了2、30公斤，他真的蠻辛苦的。」

Gino相當不捨。李鍾泉攝

Gino回憶，這次再度回到孫德榮身邊工作，並與當年一路照顧他們的Simon再次共事，原本是一件讓人非常開心的事，沒想到合作不久後，就得知三哥罹患胰臟癌初期，當時圈內好友都勸他好好休息，病情一度出現好轉，也讓大家重新燃起希望，未料去年卻突然急轉直下，令人措手不及。

Gino講到激動處忍不住紅了眼眶，當時他還在病榻前與Simon約定，等身體好轉出院後要一起去運動，希望能鼓勵對方對抗病魔，卻沒想到這個約定最終成了永遠的遺憾，看到三哥抗癌的艱辛，某種程度上他相信對方「已經解脫了」，而今天現場湧入眾多幕前幕後好友送行，也證明Simon生前人緣極佳，衷心希望他在天上不再有病痛，能過得更好。

Toro默默現身。讀者提供

Toro回憶，過去Simon曾全力協助他的簽書會，認真完成每個細節，展現出專業與貼心。當時Simon的身體還算健康，但Toro坦言，他對Simon的病情並不完全了解，因為對方從不輕易透露自己的困境，「他生病了，也總是說沒事，一切都好。」Toro也感性地提到，自己偶爾會夢到Simon，回想起過去與他的工作與相處點滴，心中充滿感激，最後忍不住說：「謝謝哥，謝謝你。」



